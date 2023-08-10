Более 150 запутавшихся в мусоре тюленей спасли на Сахалине

На Сахалине зоозащитники в ходе экспедиции на остров Тюлений спасли свыше 150 северных морских котиков. Животные запутались в пластиковом мусоре, сообщает «Интерфакс».

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Остров Тюлений находится в юго-западной части Охотского моря, в 12 километрах от мыса Терпения. Это была четвертая за год экспедиция специалистов в эти края. За последние четыре года волонтерам удалось освободить от пластика, оказавшегося в море по вине человека, свыше 350 тюленей.

«В молодом возрасте тюлени, играясь, одевают на шею остатки сетей, упаковочные пластиковые ленты и любой другой закольцованный мусор. Со временем животное растет, а кольцо начинает медленно и мучительно перерезать зверю шею и в последствии убивает его», – объяснили ученые.

Волонтеры рассказали, что в этом сезоне на берег вышло четырехлетнее животное, у которого тонкой веревкой диаметром два миллиметра была почти полностью отрезана голова, перерезана артерия и трахея. Помочь ему было уже нельзя.

В экспедиции волонтеры пытались помочь наибольшему количеству страдающих тюленей. Люди при этом стремились не вызывать сильного беспокойства на лежбище.