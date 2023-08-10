Более 150 запутавшихся в мусоре тюленей спасли на Сахалине

На Сахалине зоозащитники в ходе экспедиции на остров Тюлений спасли свыше 150 северных морских котиков. Животные запутались в пластиковом мусоре, сообщает «Интерфакс».
Остров Тюлений находится в юго-западной части Охотского моря, в 12 километрах от мыса Терпения. Это была четвертая за год экспедиция специалистов в эти края. За последние четыре года волонтерам удалось освободить от пластика, оказавшегося в море по вине человека, свыше 350 тюленей.
«В молодом возрасте тюлени, играясь, одевают на шею остатки сетей, упаковочные пластиковые ленты и любой другой закольцованный мусор. Со временем животное растет, а кольцо начинает медленно и мучительно перерезать зверю шею и в последствии убивает его», – объяснили ученые.
Волонтеры рассказали, что в этом сезоне на берег вышло четырехлетнее животное, у которого тонкой веревкой диаметром два миллиметра была почти полностью отрезана голова, перерезана артерия и трахея. Помочь ему было уже нельзя.
В экспедиции волонтеры пытались помочь наибольшему количеству страдающих тюленей. Люди при этом стремились не вызывать сильного беспокойства на лежбище.
На данный момент на острове Тюленьем обитает приблизительно 130 тысяч морских котиков. Из них около двух тысяч запутаны в пластиковом мусоре.