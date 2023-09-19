Хотя Сербия и Россия исторически тесно связаны, в интерьерах жилых помещений этих стран есть ряд отличий.

Сербские квартиры имеют ряд характерных особенностей, отличающих их от жилья в других странах.

Во-первых, на окнах сербских домов жалюзи располагаются снаружи. Это связано с климатом – летом на Балканах очень жарко, и внешние жалюзи лучше защищают от солнца, чем внутренние.

Также, в ванных комнатах сербских квартир, помимо основного выключателя света, обычно есть несколько дополнительных выключателей. Они могут включать водонагревательный котел, вентилятор, подогрев полов. Это связано с тем, что в Сербии много старого жилого фонда с отоплением от газовых котлов.

Подробнее об особенностях сербских квартир рассказала в своем TikTok-аккаунте пользователь @Lolita_lilova.