В Москве пройдет премия объединенного холдинга ЖАРА Media

5 октября 2023 года в Crocus City Hall состоится молодежная премия холдинга ЖАРА Media - ЖАРА MEDIA AWARDS!

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Зрителей ждут выступления топовых молодых артистов по итогам года, а также главная интрига – награждение победителей в разных номинациях.

ЖАРА MEDIA AWARDS – это любимые артисты и лидеры чартов, трехчасовой марафон самых популярных треков, впечатляющее шоу, яркие выступления и неожиданные дуэты.

предоставлено пресс-службой

Instasamka, Джарахов, Коста Лакоста, Джиган, MOT, Mary Gu, Niletto, Леша Свик, Олег Майами, Gayazov$ BrotherS, Amirchik, Валя Карнавал, DAVA, LOV66 и многие другие ждут тебя! Все самое ЖАРКОЕ на одной сцене в этот вечер!

предоставлено пресс-службой

Премия посвящена главным трендсеттерам года, новым молодым артистам, ярким представителям блогосферы и интернет-проектам. Номинанты премии – самые заметные представители social media – персоны, за которыми мы наблюдаем в социальных сетях и артисты, создающие музыку, которую мы слышим в чартах и топах стриминговых сервисов.

Начало концерта в 20:00