Почему нужно съездить на главный фестиваль лета Signal

С 17 по 20 августа в Никола-Ленивце, что в Калужской области, состоится уже седьмой Signal — самый заметный российский фестиваль электронной музыки и искусства, переживший и пандемию, и санкции. «Лента.ру» рассказывает, что это культовое мероприятие приготовило для посетителей в 2023 году.

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200 артистов выступят на 7 сценах

Signal будет интересен как завсегдатаям клубов, желающим потанцевать под любимых диджеев на природе, так и исследователям нового. Фестиваль из года в год объединяет талантливых музыкантов и именитых диджеев со всей страны и из-за границы и открывает для слушателей новые имена, совмещая их в пестрый, но на удивление цельный лайн-ап. В этом году мероприятие не обойдется без иностранных хедлайнеров: на Signal приедут представитель чикагского хауса и один из апологетов эйсид хауса DJ Pierre (Натаниель Пьер Джонс); пекинский композитор Howie Lee (Ли Хуади), синтезирующий китайские народные мотивы с трэпом; бухарестский андеграундный исполнитель Herodot (Михня Опартан); американский минималист Дэниел Белл; испанские диджеи Горацио Крус и Алваро Кабана и чилиец Джианни Ардито.

На уже ставшей легендарной «Акустической поляне» пройдет серия разножанровых живых концертов. На сцене Meadow выступят, в частности, пионеры русскоязычного хип-хопа Bad Balance, сибирская постпанк-группа «Буерак» и новый проект Kedr Livanskiy под названием Kosaya Gora, объединяющий заморский дрим-поп с русской хтонью. Всего в рамках фестиваля пройдет более 20 концертов.

На основной сцене Signal откроется портал в другое измерение в рамках масштабной медиаинсталляции Hyperdrive от команды Sila Sveta. Здесь, в частности, выступит уже упомянутый DJ Pierre, также свою вечеринку проведет техноформация Monasterio. Классическую сцену Prizma обновит концептуальная инсталляция Green Giza — художественный ансамбль из светящейся пирамиды по центру площадки, декора танцпола и тропы, подсвеченной арт-объектами в форме колец. Здесь пройдут выступления диджеев, представляющих лейблы и объединения Powerhouse, Oberwave, A Casa, Samovar и RNDM. По традиции, сцена Möbius будет работать без остановки с момента открытия фестиваля и до его завершения. В этом году собственные саб-ивенты на ней проведут лейбл System 108 и клуб Mutabor.

На сцене Rodnya музыканты воссоздадут атмосферу одноименного руфтопа на территории бывшего московского завода «Манометр». Пространство откроют петербуржцы m_division, следом за ними выступят резиденты одного из лучших клубов Татарстана Werk и артисты хаус-лейбла Nervmusic. Завершит программу самый долгоиграющий слот фестиваля — 24-часовой нон-стоп с командой Haze. Желающим окунуться в гипнотичный чилл-рейв в атмосфере эпохи американских хиппи 1960-х следует отметить на карте сцену Flower, впервые появившуюся на Signal в прошлом году в пространстве ландшафтного парка «Версаль». Здесь обоснуются команды Odyssey и Leveldva и выступят, в частности, мастера ориентального даунтемпо из Лейпцига — RLHBSLCN.

Не обойдется и без экспериментов: впервые на Signal откроется сцена Ghosty с объемным квадрозвуком, предназначенная для нетанцевальных практик. Здесь посетители смогут послушать игру на терменвоксе на выступлении Петра Термена и даже помедитировать.

Подробности о лайн-апе можно узнать на сайте фестиваля.

Что испытать

Signal уже давно вышел за рамки обычного музыкального фестиваля

Помимо стабильно растущего лайн-апа и увеличивающегося притока посетителей, мероприятие может похвастаться и широкой программой в сфере искусства и образования, которая из года в год становится все объемнее.

В этом году художественная программа Signal получила название Sentient Matter, а ее основными тезисами стали взаимовыручка и процесс совместного создания утопического мира. В рамках программы посетители смогут прогуляться по световой мембране (проект «Живописная тропа» от Артура Макаренкова, Никиты Моренова и архитектурного сообщества «ДК»), пообщаться с экраном при помощи языка жестов (проект Screen Дарьи Назаровой и Полины Ишуковой) и обменяться сообщениями с другими посетителями на встроенных в лесной массив мониторах (проект Hello Bubble от Антона Маскевича и компании «Медиавывеска»).

Фестиваль развернет мощную поэтическую сцену в арт-объекте «Гнездо»

В программе — визуализация стихов от Егора Зайцева и Филиппа Мошова, текстуально-шумовой перформанс Веры Баркаловой и Максима Анпилогова, выступление авангардного музыкально-поэтического трио «Подол», индустриально-экспрессионистский проект «Папины слезы» Ильи Медуницы и Егора Сироткина, музыкально-философский перформанс «Гумми» от Степана Ясинского и актуальная сатира на андеграунд от Марка Лукьянова и Иры Супермакс. Рядом с «Гнездом» будет работать полевая типография.

Агентство «Форма» в этот раз привезет на Signal три танцевальных перформанса. Дважды на сцене Möbius свое представление под названием Urman, актуализирующее родовую память разных народов о лесе, покажет казанский феномен Sak Sok. Танцевальная компания из Санкт-Петербурга «Полуночники» представит спектакль Loop, который, как обещают авторы, поможет зрителям пережить моменты из прошлого и обратить внимание на цикличность жизни. Московская танцевальная платформа bereg привезет проект Bereg teens с перформансом «Туберпат», в основе которого — идея самоидентификации через процесс бунта и проживания взрывных эмоциональных состояний.

Что узнать

На Signal можно ехать не только ради новых впечатлений, но и ради новых знаний

В серии лекций, которые пройдут на территории Никола-Ленивца, — влияние AI-инструментов на искусство и дизайн от искусствоведа Александры Новы, исследование актуальных подходов к современной визуальной коммуникации от лидеров комьюнити цифровых художников и дизайнеров «Щелочь», а также использование нейросетей в архитектуре от выпускников школы МАРШ и основателей студии Do buro.

Также в рамках фестиваля будут организованы воркшоп диджея и музыковеда Анатолия Айса, который научит использовать винил как музыкальный инструмент в семплинге, экскурсия за кулисы фестиваля от студии Sila Sveta, иммерсивная джем-сессия от Moscow Music School и MPC Distribution и генеративная аудиовизуальная инсталляция от дизайн-школы Contented. Помимо этого, десять объединений, занимающихся организацией кемпов, подготовят для посетителей собственные музыкальные, развлекательные и образовательные программы.

Как и в прошлые годы, Signal позаботится о тех, кто отправится на фестиваль с детьми. На мероприятии будет работать кемп Signal Kids, где дети от шести лет вместе с мастерами и профессиональными педагогами придумают и создадут костюмы, декорации, пластику и саундтрек технопьесы «Первый космический гриб».

Погода в этом году вновь улыбнулась рейверам: по прогнозам, даже ночью температура в Никола-Ленивце не опустится ниже 14 градусов, а совсем небольшие осадки ожидаются только вечером субботы. Так что, по всей вероятности, можно будет обойтись без массы теплых вещей. А вот кремы от загара и насекомых, беруши и пауэрбанк остаются необходимыми для походной жизни вещами.