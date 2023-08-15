В Татарстане появится музей истории котов

В столице Татарстана к 1 сентября захотели открыть музей истории котов. Как уточняет издание «Реальное время», музей, который станет еще одной точкой притяжения туристов, назвали «Алабрыс» — в честь известного казанского кота.

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Полюбоваться подопечными музея можно будет на Большой Красной улице. Музей планируется расположить в трехэтажном особняке, расположенном практически под стенами Казанского кремля.

Отмечается, что инициатором создания необычного музея стала глава Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова. Рассказывая о своей идее, она призналась, что туристическое направление давно вызывает у нее интерес.

«Реальная история казанских котов, которых в свое время указом императрицы Елизаветы специально привезли в Санкт-Петербург для истребления мышей в Эрмитаже, впечатляет», — добавила она, упомянув, что интересуется местной историей, культурой и мифологией.

По словам предпринимательницы, заявка на регистрацию бренда уже подана.