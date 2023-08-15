Частный остров в Шотландии впервые за 85 лет выставили на продажу

Шотландский остров Торса впервые за 85 лет выставлен на продажу за $1,9 млн. Об этом сообщает NY Post.

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Название острова имеет норвежское происхождение и переводится как «остров Тора», что связано с историей клана Хайлендс — одного старейших кланов в Шотландии. Наиболее выдающимся историческим сооружением на острове является разрушенный замок Casteal nan Con («Собачий замок»). Помимо замка, на острове стоит старинный фермерский дом с тремя спальнями, который используется для сдачи в аренду.

«Торса — идиллический шотландский остров, окруженный потрясающими пейзажами и укрытый от посторонних глаз, который может стать гаванью мечты для покупателя, ищущего покоя и уединения. Но при желании здесь можно организовать успешный бизнес и сдавать дома в аренду», — говорится в объявлении о продаже.