Следы медведя заметили возле Нового Уренгоя

Возле Нового Уренгоя снова бродит медведь. Снимок со следом косолапого был опубликован в Telegram-канале компании «Газпром добыча Уренгой».

Представители предприятия отметили, что многие жители Ямала в августе любят ходить в лес за ягодами и грибами, однако не стоит забывать об опасностях, которые могут поджидать людей.