Следы медведя заметили возле Нового Уренгоя
Возле Нового Уренгоя снова бродит медведь. Снимок со следом косолапого был опубликован в Telegram-канале компании «Газпром добыча Уренгой».
Представители предприятия отметили, что многие жители Ямала в августе любят ходить в лес за ягодами и грибами, однако не стоит забывать об опасностях, которые могут поджидать людей.
"В окрестностях Нового Уренгоя появились следы медведя", — говорится в публикации.
Напомним, что отдаленный микрорайон Нового Уренгоя недавно патрулировали правоохранители из-за блуждающего медведя. Косолапого заметили жители Лимбяяхи, поэтому пришлось прибегнуть к помощи профильных структур.