«Цунами» из грязи затопило европейский город и попало на видео

Грязь затопила улицы итальянского города Бардонеккья в провинции Турин из-за оползня в горах. Об этом сообщает CNN.

Видео с «грязевым цунами» сняли очевидцы. На кадрах показаны разбегающиеся люди, а также видно, как грязевой поток прорывается на улицу, опрокидывая дорожный знак.

В сообщении сказано, что река Мердовине вышла из берегов из-за оползня в горах, в свою очередь, вызванного обильными дождями. Из-за грязи пострадали автомобили. Кроме того, вода полностью заполнила улицы. Ущерб от «грязевого» наводнения составил почти 11 миллионов долларов.