В Преображенском соборе колоколами будет управлять электронная система

В Преображенском соборе Салехарда колоколами будет управлять электронная система
В Салехарде в соборе Преображения Господня, который строится с 2012 года, установили электронную систему управления колокольным звоном. Управлять звоном колоколов можно с любого устройства через приложение, сообщила пресс-служба окружного департамента строительства.
«На звоннице Собора в честь Преображения Господня настроили звон на 16-ти колоколах совместно с системой „электронного звонаря“. Управлять колокольным звоном можно при помощи портативного устройства, телефона или планшета», — сообщила пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале «Строим Ямал».
Систему смонтировали инженеры из Санкт-Петербурга. Электронные приводы могут имитировать движения рук и ног звонаря. В базу загружено более 70 мелодий.