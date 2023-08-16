Историк обнаружил могилы рыцарей-тамплиеров в Стаффордшире

Могилы, принадлежащие рыцарям-тамплиерам — таинственному ордену, возникшему в XII веке, — были обнаружены в английской деревенской церкви, сообщает Daily mail.

Средневековый орден, имевший отделения по всей Европе, в том числе в Британии, был известен как одна из самых могущественных и богатых религиозных организаций средневековья, сыгравшая большую роль в крестовых походах.

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Историк Эдвард Спенсер Диас нашел восемь могил рыцарей-тамплиеров в церкви Святой Марии в Энвилле, Стаффордшир. В романе Дэна Брауна «Код да Винчи» и одноименном фильме с Томом Хэнксом в главной роли главный герой копается под Росслинской капеллой в Шотландии в поисках сокровищ рыцарей-тамплиеров. Диас считает, что церковь Святой Марии может быть одной из самых важных на Туманном Альбионе церквей тамплиеров из-за ее связей с «величайшим рыцарем Англии».

Уильям Маршал, 1-й граф Пембрук, был рыцарем, воином, дипломатом и даже дважды де-факто королем, одним из составителей Великой хартии вольностей. Он считается прототипом Ланселота в средневековых рассказах о короле Артуре. Маршал умер в возрасте 73 лет в 1219 году и был похоронен в церкви Темпл в Лондоне после того, как на смертном одре был посвящен в тамплиеры.

Но в церкви Святой Марии на витражах изображено множество гербов, в том числе герб Хью Мортимера из Челмарша, который женился на внучке Маршала. Церковь была построена в начале XII века, в то время, когда тамплиеры создавали прецептории — своего рода монастыри — по всей Британии.

На каждой из обнаруженных могил изображен тамплиерский крест в двойном круге — типичный символ ордена. На одном могильном камне также есть крест крестоносца, скорее всего, рыцарь, похороненный там, был и тамплиером, и участвовал в крестовых походах. У подножия той же могилы есть также символ Иерусалимского креста — показывая, что неизвестный рыцарь когда-то был на Храмовой горе в Иерусалиме.