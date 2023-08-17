Древние индонезийцы делали одинаковые украшения из ракушек
Австралийские ученые выяснили, что древние общества трех островов в Индонезии изготавливали бусины из ракушек схожим образом. Технология появилась минимум 12 тысяч лет назад. Это может указывать на то, что общества этих островов были достаточно мирными и процветающими, чтобы изготавливать украшения и обмениваться традициями. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.
Недавние исследования ДНК показали, что люди на разных индонезийских островах были генетически связаны. Однако до сих пор не было известно, насколько культурно схожи популяции.
Группа исследователей использовала усовершенствованный микроскопический анализ для изучения бусин из раковин наутилуса из пещеры Макпан на индонезийском острове Алор. Оказалось, что бусины из Макпана схожи по способу изготовления бусинами, которые археологи ранее нашли на островах Тимор и Кисар.
Сходство между бисером с островов Алор, Тимор и Кисар указывает на то, что все жители этих территорий пришивали блестящие бусины на одежду или другие предметы одинаковым образом. Поэтому исследователи пришли к выводу, что в регионе существовали общие традиции украшения с конца плейстоцена, то есть около 12 тысяч лет назад.
В этот период также наблюдалось развитие рыболовства. Появились рыболовные крючки из ракушек, люди начали собирать экзотический обсидиан и артефакты.
Сходство бусин и рыболовных крючков с разных островов в сочетании с мастерством и усилиями, необходимыми для их изготовления, подразумевает, что это было традицией, разделяемой между островами. Следовательно, жители островов часто контактировали, обменивались товарами и технологиями.
Кроме того, команда, проводившая раскопки в Макпане, обнаружила тысячи раковин в пищевых отходах. Раковины наутилуса, которые использовались для изготовления бус, почти полностью отсутствуют в этих пищевых отходах. Это означает, что древние жители Макпана собирали наутилусов исключительно с целью изготовления бус. Следовательно, их жизнь была достаточно безопасна, чтобы люди могли вкладываться в сбор урожая и переработку ресурсов для эстетических целей без какой-либо очевидной практической пользы.