В Республике Карелия бурый медведь вышел к озеру и попал в объектив видеоловушки. Ролик публикует Telegram-канал заповедника «Костомукшский».

Видео снято на территории российского нацпарка «Калевальский», расположенного на приграничной территории с Финляндией. На записи видно, как хищник прогуливается вдоль берега лесного водоема.