Сколько стоит и как выглядит самый дешевый дом в мире

Обзавестись недвижимостью, особенно заграницей, нынче удел обеспеченных, но позволить себе домик в американском штате Мичиган сможет каждый.

© Super.ru

В самом сердце городка Понтиак выставили на продажу дом стоимостью (внимание!) всего в один доллар, пишет The New York Post.

Цена, впрочем, соответствует его состоянию: ванная, обе спальни и кухня, которые помещаются на 67 квадратных метрах, как указано в объявлении, остро нуждаются в ремонте.

Super.ru

Хотя риелтор Крис Хьюбел подмечает, что жилище просто требует творческого подхода: крыша не протекает, а держит в напряжении, дыра в полу, «удобно расположенная рядом с печью», — это «авангардная художественная инсталляция».

Шутки шутками, а конкуренция за этот дом большая — у покупателей есть время до 10 часов утра 23 августа, чтобы откликнуться на предложение.

Super.ru

Достанется такая роскошь, разумеется, тем, кто предложит за нее больше, а это может быть немаленькая сумма, на что риелтор, собственно, и рассчитывал с самого начала. Согласно его ожиданиям, дом будет продан примерно за 47 тысяч долларов.