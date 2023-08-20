В Анапе название села превратили в ругательство

В Анапе неизвестные превратили в созвучное ругательство название села Сукко, переставив камни на склоне горы. Об этом сообщается в России по городу.

В полиции сообщили, что проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что жители поселка Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга положили огромный болт на месте непостроенного парка. Они рассказали, что застройщик СК «Дальпитерстрой» обещал возвести парк еще 10 лет назад и в июле 2023 года поселок отметил юбилей этого обещания.