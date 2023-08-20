Кладбище кубоголовых: тайна самого необычного захоронения в Японии
Археологи обнаружили на юге Японии древний некрополь, где черепа практически всех похороненных за четыре столетия были деформированы. Конечно, человеческие останки с деформированными черепами находились и ранее, но это первое столь уникальное открытие, когда речь идет о целом народе, который в течение долгого времени следовал традиции изменения формы головы.
Разнообразие форм
В древних захоронениях в разных частях света археологи уже не однажды обнаруживали черепа необычной формы: уплощенные, вытянутые, приплюснутые или конусовидные. Практика бодимодификации были распространены у многих народов, о чем также свидетельствуют письменные источники, рисунки и скульптурные изображения.
Так, африканские макроцефалы (как называл их Гиппократ), занимались деформацией черепов уже в V веке до нашей эры. Позже о модификации черепов писали Плиний Старший и Страбон. Предполагается, что обычай возник около 10 000 лет назад, в эпоху неолита, но точные причины его появления неизвестны. Возможно, это связано с представлениями о красоте, которые были (и остаются) весьма своеобразными.
Показатель статуса
Исследователи предполагают, что форма черепа могла указывать на принадлежность к определенному племени, культуре, религии или социальному статусу. Например, на древнеегипетских фресках и барельефах правители и члены царских семей изображены с необычайно вытянутыми головами. В эпоху бронзы черепа удлиняли скотоводы степного пояса Евразии, а позднее этот обычай распространился по всей Европе. Даже в XX веке некоторые регионы Франции, России, Кавказа и Скандинавии сохраняли обычай обматывать головы младенцев для деформации.
Японский феномен
Однако, наиболее интересным феноменом является именно находка на острове Танегасима на юге Японии. В местечке Хирота археологи обнаружили некрополь III-VII веков, где черепа айнов, коренных жителей Японского архипелага, были странной, практически кубической формы. Проведенный анализ черепов показал, что они отличались от черепов представителей других временных периодов и регионов Японии. Черепа из Хироты были сдавлены по горизонтали, затылочная кость была укорочена, а теменная уплощена. Эта особенность сохранялась в течение четырех с лишним столетий.
Чтобы выделиться
Историки установили, что в III веке на южных островах Японского архипелага произошли значительные изменения. Бронзовые изделия были вытеснена изделиями из железа, появилась новая технология заливной посадки рисовых полей, население резко увеличилось, а его этнический состав — изменился. Исследователи предполагают, что в Хироте могли быть похоронены представители коренного народа, которые пытались таким образом обособиться от пришлых племен и подчеркнуть свою идентичность путем модификации черепа.
Теории заговора
Некоторые любители теорий заговора и альтернативной истории утверждают, что длинноголовые люди могут быть потомками инопланетян. Они считают, что искусственно изменить форму головы без серьезного нарушения функций мозга невозможно. Однако, на самом деле, это несложно сделать с помощью механических способов, таких как обмотка лентами или использование деревянных пластин и мешочков с песком. Ведь в младенческом возрасте кости черепа еще мягкие и эластичные. Так что, скорее всего, о неземном происхождении говорить не приходится. Но что это была за культура, еще предстоит выяснить.