Миллион лет без дождей: найдено самое засушливое место на планете

Сухие Долины Мак-Мердо

Сухие Долины Мак-Мердо — это район, лишенный снега и льда, который не получал осадков, возможно, в течение последних двух миллионов лет. Расположенный на площади 4 800 квадратных километров, этот регион почти полностью лишен воды. Отсутствие осадков обусловлено несколькими факторами, включая окружающие горы, которые препятствуют поступлению влаги в эту зону.

Другим фактором, влияющим на засушливый климат региона, являются катабатические ветры. Это сильные ветры, образующиеся в высокогорных холодных зонах, где воздух охлаждается и становится более плотным, а затем начинает спускаться по склону горы или холма. В Сухих Долинах Мак-Мердо эти ветры достигают скорости до 320 км/ч и удаляют влагу из этой области по мере своего движения.

Марсианская пустыня на Земле

Этот регион Антарктиды часто сравнивают с Марсом из-за его экстремальных условий. Однако, даже здесь, в такой непригодной для жизни среде, были обнаружены фотосинтезирующие бактерии. Они были найдены в чуть более влажной внутренней части скал в долине, где сохранились остатки водяного пара. Это открытие вызывает интерес и надежду на то, что признаки древней жизни могут быть обнаружены и на Марсе, где климатические условия сходны с Антарктидой. Исследование Сухих Долин Мак-Мердо и других экстремальных мест на Земле могут помочь в поиске признаков древней жизни на других планетах. Ведь, несмотря на экстремальные условия, жизнь находит способ существовать и здесь.