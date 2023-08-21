Девушка открыла первое кошачье кафе в Газе

На этой неделе в Газе открылось «MEOW Cat Cafe», первое в своем роде кафе, полностью оформленное в кошачьей тематике. Владелица кафе Наима Меабед надеется принести радость любителям кошек и повысить осведомленность о разведении домашних животных в регионе.

Кафе предлагает гостям возможность играть с 14 местными кошками. В воскресенье, 20 августа, кафе привлекло много посетителей, и владелица решила добавить больше столов и мест для семей. Цена за полчаса игры с кошками составляет 1,3 доллара.

Издание Reuters отмечает, что родители могут наблюдать, как их дети играют с кошками через стеклянную перегородку. Наима Меабед говорит, что кошки являются «естественным антидепрессантом».

В кафе проживают в основном персидские кошки, а также турецкие ангорские и гибридные породы. Заведение получило положительную реакцию от посетителей, в том числе от 14-летней Халы Абу Магасиб, которая не может завести домашнюю кошку.