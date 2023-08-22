В Златоусте установили уличное пианино

«Импровизированная музыкальная площадка появилась на пешеходной зоне проспекта Мира. Поиграть на инструменте может любой желающий. На зимний период фортепиано будет убираться в теплое помещение, а летом возвращаться на прежнее место. Кроме того, его защитили камерами видеонаблюдения, которые работают круглосуточно», — заявили в пресс-службе.