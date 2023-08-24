Наша планета богата разнообразием природных ландшафтов, архитектурных шедевров и необычных уголков, восхищающих своим видом. Предлагаем узнать, какие 10 самых красивых мест в мире обязательно поразят своей великолепной природой, историческим наследием и уникальным видом.

© Клео.ру

Санторини, Греция

Видео дня

Необычный живописный остров в Эгейском море считается одним из самых потрясающих мест Европы. Его белоснежные дома с синими крышами контрастируют с морскими просторами, создавая неповторимую картину. Именно этот образ часто украшает туристические буклеты, заманивая туристов посетить греческие курорты.

Остров Санторини славится своими пляжами необычных цветов, археологическими памятниками древних времен и вулканическими источниками. Все это делает курорт местом, в котором удивительно сочетаются природа и человеческая культура разных веков.

Мачу-Пикчу, Перу

Этот таинственный город инков расположен на высоте около 2500 метров над уровнем моря в Андах. Мачу-Пикчу является одной из главных достопримечательностей, ради которой туристы посещают Перу. Согласно распространенному мнению, город был построен в 15 веке, но обнаружить его удалось лишь в начале 20 века. Но, по одной из версий, местные жители знали о существовании Мачу-Пикчу с самого начала, просто не хотели делиться этой информацией с чужеземцами.

Вид на Мачу-Пикчу, который открывается со смотровой площадки, будто отправляет туристов в прошлое, позволяет ощутить мощь цивилизации инков своего времени. И даже сейчас вид пустующего города, соединившегося с местной природой, излучает магию и таинственность.

Мальдивы

Небольшой архипелаг коралловых островов представляет настоящий рай для любителей пляжного отдыха и разнообразных водных видов спорта. Кажется, что на Мальдивах фантазия переплетается с реальностью. Создается ощущение, что все местная природа и архитектура плывет по воздуху в окружении океанских вод.

Мальдивские острова славятся своим богатым и уникальным подводным миром – коралловыми рифами и водными обитателями. Как правило, сюда прилетают, чтобы расслабиться на пляже, уединиться от мирской суеты, насладиться спокойствием океана. А любители более активного времяпровождения могут изучить морские просторы: туристам предлагаются различные развлечения как на воде, так и под водой.

Амальфитанское побережье, Италия

Этот итальянский курорт протяжённостью около 50 км включает в себя несколько небольших городов и деревушек. Отвесные скалы и морские просторы резко контрастируют с уникальной человеческой архитектурой разных временных промежутков. Город Амальфи, давший название этому заповедному уголку, насчитывает всего 5000 жителей и находится в самом центре курорта.

Каждое место побережья словно пропитано историей и культурой древних государств, а извилистые улочки приглашают прогуляться и насладиться потрясающими видами и на море и горы. Отдельного внимания заслуживает местная кухня – разнообразие морепродуктов и итальянских блюд покорит сердце любого гурмана.

Бора-Бора, Французская Полинезия

Этот остров является одним из самых красивых и романтических мест Тихоокеанского региона. Его часто называют настоящей жемчужиной Южных морей. Бора-Бора славится своими белоснежными пляжами, омываемыми кристально чистыми водами.

Одной из главных особенностей этого острова являются водные бунгало – небольшие домики, размещенные на сваях, вбитых в воду. На Бора-Бора можно не только наслаждаться пляжным отдыхом, но и изучать подводные особенности этого региона. Желающим предлагается все необходимое для дайвинга и сноркелинга.

Гранд Каньон, США

Гранд Каньон считается одним из главных природных чудес Америки и является одним из 10 самых красивых мест в мире. За множество лет река Колорадо вымыла в местных красных скалах это величественное ущелье. Разнообразие местной природы, разноцветные слои горных пород и многолетняя история привлекают огромное количество любителей активного отдыха и природных красот.

Большой Барьерный риф, Австралия

Это огромный коралловый риф, который расположен у побережья Австралии в Тихом океане. Большой Барьерный риф несомненно является одним из самых величественных и удивительных чудес нашего мира, сотворенных природой. Он поражает отдыхающих своими масштабами и уникальными подводными обитателями.

Большой Барьерный риф – это настоящая мечта для многих дайверов. Чистые воды и богатство местной подводной жизни дают неповторимый опыт для всех любителей активного отдыха.

Мон-Сен-Мишель, Франция

Но удивлять умеют не только чудеса природные, но и архитектурные, созданные руками человека. Знаменитая крепость Мон-Сен-Мишель, построенная на острове, поражает своим видом. Кажется, будто комплекс сооружений стоит не на поверхности земли, а плывет по морю или по воздуху.

Аббатство является важным религиозным и культурным местом. Ежегодно его посещают тысячи туристов и паломников. А сам памятник внесен в список наследия ЮНЕСКО.

Водопад Анхель, Венесуэла

Этот водопад считается самым высоким во всем мире – его высота составляет почти 980 метров. Он находится в центре национального парка Венесуэлы, недалеко от границы с Бразилией. Километровый вертикальный поток воды представляет собой захватывающее зрелище.

Помимо того, что водопад необычной высокий и красивый, он еще и труднодоступный. Именно по этой причине, а также из-за местных красот, Сальто Анхель облюбовали туристы. Правительство страны не делает никаких шагов в сторону того, чтобы развивать туристическое направление, но это и к лучшему. Благодаря невмешательству людей удалось сохранить природную уникальность и чистоту региона.

Тадж-Махал, Индия

Этот памятник входит в число одного из семи новых Чудес Света. Гробница выполнена из белого мрамора, а мастерство резчиков по камню тех времен поражает даже в настоящее время. Тадж-Махал является не только памятником архитектуры, но и символом вечной любви. Он был построен правителем Шах-Джаханом в память о своей покойной жене.

Памятник представляет собой пятикупольное сооружение в окружении четырех минаретов по углам. К нему примыкает сад с фонтанами и бассейном.

Подведем итог