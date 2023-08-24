В Индии расскажут о влиянии философии Льва Толстого на Махатму Ганди

В индийском городе Тривандрум начался литературный фестиваль, посвященный 195-летию Льва Толстого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного консул России Ратиша Наира.

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Мероприятие продлится 30 дней. За это время в Индии пройдут три семинара о «Влиянии Льва Толстого на Махатму Ганди», «Толстом и современных писателях», а также о детских рассказах русского классика. Переводчик Ратиш Наир презентует сборник Толстого на языке малаялам — распространенном на юго-западе Индии языке.

Посетителям фестиваля также покажут фильм «Анна Каренина» режиссера Карена Шахназарова, который вышел в 2017 году с Максимом Матвеевым и Викторией Боярской в главных ролях.

Среди гостей мероприятия оказались классик южноиндийского кино Адур Гопалакришнан, бывший посол Индии в ряде стран Тхетталил Паравешварам Шринивасан и другие.

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