VII Выставка-ярмарка «РусАртСтиль» соберет народных мастеров

VII Выставка-ярмарка «РусАртСтиль» состоится в парке культуры и отдыха «Сокольники» в павильоне на Фестивальной площади с 7 по 10 сентября 2023 г.

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В дни празднования Дня города Москвы на выставке «РусАртСтиль» современные российские тренды соединятся с многовековыми традициями России, преломляясь в таких сферах, как интерьер и декор, подарки и украшения, авторская дизайнерская одежда и аксессуары. Участниками выставки станут лучшие мастера и ремесленники декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и дизайнеры со всей России.

Свои лучшие работы и новинки мастера представят по таким направлениям, как авторская керамика и фарфор; изделия из бронзы и янтаря, художественная обработка стекла; резьба по дереву; роспись по дереву и шелку; вышивка и кружевоплетение; лоскутная техника; авторская кукла; предметы интерьера и декора; ювелирные и авторские украшения; художественная обработка кожи и меха; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары.

Для москвичей и гостей города ремесленники Москвы приготовили много новинок - креативных авторских изделий ручной работы в самых разнообразных техниках. А модельеры и дизайнеры, готовясь к осеннему сезону, познакомят гостей с новыми коллекциями авторской одежды и аксессуаров с использованием национальных мотивов. Мастера и художники работающие в технике художественной обработки стекла, представят свои работы и новые коллаборации для создания современного интерьера и яркого декора.

В ходе деловой программы состоится презентация VR-квеста «Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов»!! Каждый желающий сможет испытать себя, надев VR-очки, и окунуться в виртуальную реальность самобытного мира народных промыслов.

В рамках выставки состоятся также творческие встречи и презентации от именитых мастеров и дизайнеров, которые поделятся своим опытом, расскажут о новинках и современных тенденциях в творчестве и моде.

Для всех любителей творчества будут организованы увлекательные мастер-классы от талантливых мастеров по различным направлениям творчества: роспись матрешки, плетение на коклюшках, создание изделия из шерсти в технике сухого валяния, лепка глиняной игрушки и др.

Кроме того, посетителей выставки ждут модные показы и перфомансы, площадка «ЭкоВкусно» с городецкими пряниками, орешками, сырами и миндальными десертами; тематическая фотозона и ежедневная лотерея с призами от компаний–участников проекта.

Проект пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Ассоциации «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и Традиции». Приходите всей семьёй – выбирать уникальные изделия ручной работы, творить и просвещаться, отдыхать и занимательно провести время с детьми, насладиться красотой и общением, и конечно отведать экопродукты.

Место встречи: Парк «Сокольники», фестивальная площадь, мобильный павильон

Дата: 7-9 сентября 11.00-20.00

10 сентября 11.00-17.00