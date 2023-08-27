Монастыри, банкиры и первый офис СССР. здания самого дерзкого архитектора мира

27 августа исполняется 48 лет с момента смерти известного во всем мире архитектора Ле Корбюзье. Он считается одним из главных деятелей модернизма, навсегда изменившим подход к строительству. В молодости будущая звезда архитектуры посетил монастырь недалеко от Флоренции и был поражен его обликом. Именно эта поездка существенно повлияла на Ле Корбюзье и определила его стиль — простота келий монахов стала для него главным ориентиром почти в каждом проекте. Архитектор перевернул представления людей о зданиях, отказался от декора и восхвалял бетон со стеклом. Его профессиональные предпочтения часто критиковали, но недоумение одних было столь же сильным, сколько и восхищение остальных. Отец модных домов — в галерее «Ленты.ру».

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Вилла Савой во французском городе Пуасси недалеко от Парижа — одно из главных творений Ле Корбюзье. Он создал его для местного промышленника Пьера Савоя в 1930 году. В простом по форме здании отразились «Пять отправных точек современной архитектуры», которые сформировал Ле Корбюзье. Вилла поднята на опорные столбы, у нее плоская крыша, на которой с легкостью можно разбить сад или бассейн. Внутри свободная планировка, пространство не загромождено. Обилие света попадает за счет «ленточных» горизонтальных окон, а фасад не является несущим — вес приходится на внутренние конструкции.

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Исторические события сильно потрепали здание. Во время Второй мировой войны вилла ЮНЕСКО.

Вилла Ла Рош/Жаннере, которую Ле Корбюзье спроектировал в партнерстве со своим двоюродным братом Пьером Жаннере, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство завершилось в 1925 году в парижском округе Отёй. Здание L-образной формы состоит из двух частей: апартаментов семьи Жаннере и швейцарского банкира Рауля Ла Роша — друга Ле Корбюзье. Вторая половина привлекала большее внимание из-за необычной планировки. В результате этот проект стал прецедентом для виллы Савой. Дизайн основан на тех же пяти принципах простоты и гармонии. Внутри выбеленные стены, некоторые из них выкрашены в глубокие тона, а также полное отсутствие декора. Сегодня на вилле функционирует фонд Ле Корбюзье, который занимается сохранением наследия архитектора.

За свою карьеру Ле Корбюзье брался и за проекты религиозных сооружений. В 1954 году он католической церкви Нотр-Дам-дю-О во французском Роншане и в этот раз отошел от простых и исключительно функциональных форм. До этого момента на месте храма располагался другой, но он существенно пострадал во время обстрелов в период Второй мировой войны.

Церковь состоит из массивных каменных стен, увенчанных бетонной крышей изогнутой формы. Несущие колонны скрыты внутри постройки. Внимание также привлекают окна разного размера, которые неравномерно разбросаны по стенам, часть стекол в них — цветные. В этом проекте Ле Корбюзье как будто хотел отойти от мистического аспекта подобных сооружений и показать единение с природой.

Еще одно религиозное сооружение Ле Корбюзье спроектировал для коммуны Фирмини во Франции — церковь Сен-Пьер, которую начали строить в 1973 году уже после смерти архитектора. Через пять лет работы остановили и возобновили только в 2004-м. Еще через два года храм открылся для посетителей. Как и в большинстве своих проектов, Ле Корбюзье отошел от вековых традиций и придумал церковь в форме пирамиды, переходящей на вершине в усеченный конус. Свод достигает в высоту 33 метра. Свет попадет внутрь через небольшие отверстия, создавая особую приглушенную атмосферу.

Ле Корбюзье также нашел себя в строительстве многоквартирных домов — он создал в городах по всему миру серию зданий под названием «Жилая единица». Самое первое из них в 1952 году Марселе на бульваре Мишле. В этом проекте архитектор отразил свое стремление к простым функциональным объектам, в которых было бы удобно жить. 17-этажное здание поднято на массивных опорах. Для него Ле Корбюзье разработал 23 типа квартир, у каждой — свой балкон. Особую роль играет большой внутренний коридор, который связывает апартаменты с магазинами и учреждениями, размещенными в самом доме.

Единственный проект Ле Корбюзье в Южной Америке — дом для доктора Педро Доминго Куручета. Четырехэтажная резиденция в аргентинском городе Ла-Плата была построена в 1948 году. Тогда архитектору, в отличие от большинства задач, нужно было не создавать апартаменты на большом просторном участке, а вписать их в исторический район с собственным стилем. Так, он поднял жилье на узкие белые колонны, а в стенах расположил серию прямоугольных окон. Интерьер, подобно другим домам Ле Корбюзье, выполнен в белом цвете. Яркими акцентами служат выкрашенные в сочные тона ниши в стенах и оконные рамы. На первый взгляд, дом не кажется примечательным творением, однако сегодня он все же входит в список Всемирного наследия ЮНЕСЕО.

Ле Корбюзье успел поработать и в СССР. Его единственным проектом для Москвы считается здание Центросоюза на Мясницкой улице. Над ним он работал вместе со своим братом Пьером Жаннере и советским архитектором Николаем Колли. Именно второй впоследствии и руководил строительством. Концепцию Ле Корбюзье и его коллег Росстат.