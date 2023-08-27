В Кемерове родился Гарри Поттер

«Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени», — подчеркнул Сергей.