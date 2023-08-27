В Германии на площади собрались 1748 «Гарри Поттеров»

1748 людей, одетых в черные мантии и круглые очки, с шрамом в виде молнии на лбу, собрались на площади перед ратушей Гамбурга. Это были поклонники Гарри Поттера, вымышленного волшебника, который стал героем книг Джоан Роулинг. Это событие было организовано в честь 25-летия выхода первого тома о приключениях юного мага в Германии.

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Удивительно, что количество “учащихся Гриффиндора” на площади оказалось достаточным для установления мирового рекорда. Предыдущий рекорд был установлен в Австралии шесть лет назад, когда около тысячи “Гарри Поттеров” собрались в одном месте.

На этот раз среди поклонников волшебника были не только дети, но и взрослые люди – мужчины и женщины, которых также зацепили истории, придуманные британской писательницей. Об этом проинформировало издание “Аргументы и Факты”.