В ресторанах Китая появилось новое блюдо из жареных камней

Мелкие речные камушки, обжаренные в растительном масле с пряностями, завоевывают все большую популярность в ресторанах КНР, сообщает издание South China Morning Post.

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Блюдо известно с древних времен и называется «Суодиу», что переведится с китайского, как «высосать и выбросить» именно таким образом его употребляют.

Некоторые считают, что в момент обсасывания камней в организм попадают не только специи, задержавшиеся на поверхности, но и некие полезные минералы. Другие не согласны с этим утверждением, подчеркивая, что все это бред, а само «Суодиу» представляет опасность, как для зубов, так и для жизни в случае попадания камушка в дыхательные пути.

Стоит «Суодиу» около $2, а еще некоторые рестораны позволяют забрать «съеденные» и вышедшие естественным путем камушки с собой как сувенир.

Но на самом деле в данном блюде, как и в самой практике приготовления речных камней, нет ничего принципиально нового. Согласно преданиям, готовили «Суодиу» со специями китайцы еще сотни лет назад, когда им приходилось путешествовать по рекам столь долго, что у них полностью заканчивался провиант.