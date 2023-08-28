Патриарх освятил воссозданную после уничтожения икону на Спасской башне Кремля

На пяти башнях Московского Кремля освятили семь надвратных икон. На Спасской башне образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Предстоятель оценил событие как "историческое" и "символическое ", выразив надежду, что "оно поможет всему нашему народу осознать, что наступило новое время, когда мы смело можем сочетать духовное с материальным, политическое со священным, практическую деятельность человека с молитвой веры в Бога".

Как уточняют историки, икона над проездными воротами Спасской башни впервые была установлена в честь избавления Москвы от осады войском Мехмеда I Гирея в 1521 г. Ровно 100 лет назад она была уничтожена. Причина в пояснении не нуждается. "В Кремле тогда заседала безбожная власть", - напомнил патриарх. Реликвию, имеющую символическое значение, восстановили при участии Фонда Андрея Первозванного.

Патриарх Кирилл поднялся к киоту на специальном подъемнике, окропил образ святой водой и прочитал молитву. Обращаясь к собравшимся, он сказал: "Спасская башня в сознании народа была связана со Спасителем, спасением - главная башня Кремля, которая была задумана как место, где должен был быть дан самый сильный отпор врагу, если он посмеет преступить к кремлевским стенам. А сегодня больше страшен враг духовный, который способен осквернить человеческую душу и направить по ложному пути развития, в конце которого - гибель. Сегодня очень немного сил способны противостоять этому страшному цивилизационному развитию. Россия является такой силой. И разве не чудо, что в Кремле, где заседало безбожное правительство, сегодня на главной кремлевской башне освятили спасительный образ?"