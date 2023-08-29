10 мероприятий Московской международной книжной ярмарки

В этом году Московская международная книжная ярмарка проходит в «Экспоцентре» (Краснопресненская набережная, 14). Здесь с 30 августа по 3 сентября соберутся авторы бестселлеров, писатели, издатели и все влюбленные в литературу. Рамблер — информационный партнер площадки социальной кампании «У страниц нет границ»*. Здесь состоятся дискуссии, мастер-классы, автограф-сессии, паблик-токи, открытые интервью. Рассказываем, на какие события ярмарки стоит обратить особое внимание.

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30 августа, 13:00, Главная сцена

30 августа, 18:00, Литературная гостиная

Презентация новой редакции «Черным-бело». Импринт объединит авторов актуального русскоязычного фэнтези. В числе гостей встречи: победительница премии «Русский детектив — 2022» и автор цикла «Шолох» Антонина Крейн, лауреат первой премии «Эксмо.Дебют» и автор романа «Сокол и Ворон. Золотые земли» Ульяна Черкасова, автор городского фэнтези Анастасия Гор и др.

31 августа, 18:00, «У страниц нет границ»

Олег Абакумов — врач-терапевт, пульмонолог, представит книгу «Само не пройдет. Симптомник по основным заболеваниям» и расскажет о симптомах самых распространенных болезней, как прислушиваться к своему организму, как трактовать его сигналы и как не допустить осложнений.

31 августа, 19:00, Главная сцена

Прозаик, музыкант Михаил Елизаров представит новую книгу «Скорлупы. Кубики» и специальное издание «Библиотекаря» — к выходу одноименного сериала.

1 сентября, 18:00, Главная сцена

В год 90-летия поэта Андрея Вознесенского выходит уникальная книга — «Несимметричное время» — хроника как жизни автора, так и событий ХХ века в стихотворениях и фотографиях, в прозе и документах, многие из которых публикуются впервые. В памятной встрече примут участие: вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская, директор центра Вознесенского Ольга Варцева, редактор издательства «Азбука-Аттикус» Мария Николаева, актер театра и кино Вениамин Смехов.

1 сентября, 19:00, Детская сцена

Круглый стол «Фэнтези и жизнь». Авторы романов для молодой аудитории Александрия Рихтер, Алиса Бодлер, Яна Летт, Глеб Кащеев и книжные блогеры Иван Щукин и Полина Карева обсудят, где пересекаются литература и косплей, почему порой полезно примерить на себя образ любимого героя и зачем нужен фанфикшен.

2 сентября, 12:00, Главная сцена

Искусствовед, куратор международных выставочных проектов, легендарный директор Государственной Третьяковской Галереи 2015-2023 гг. Зельфира Трегулова представит свою книгу «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд». Гости встречи погрузятся в мир знаменитых полотен российских художников прошлых столетий и взглянут на них глазами одного из самых уважаемых в стране и за ее пределами кураторов искусства.

2 сентября, 17:00, Детская сцена

Татьяна Севостьянова, игропрактик, психолог, автор книги «#Хочусобаку или Практическое руководство по исполнению желаний» расскажет детям и взрослым, как отличить истинную мечту от навязанной обществом и как ставить цели и исполнять желания, а также проведет театрализованные чтения и тренинг по загадыванию желаний.

3 сентября, 15:00, «У страниц нет границ»

Встреча с одной из самых популярных писательниц, главной оптимисткой страны Дарьей Донцовой. Она представит новинки: детективный роман «Слон для дюймовочки» и детскую книгу «Печать любви».

3 сентября, 18:00, «У страниц нет границ»

Семейный и детский психолог, арт-терапевт, автор известной серии книг «Ленивая мама» Анна Быкова расскажет о методиках, позволяющих принять и пережить перемены на примерах из книги «Как пережить кризис. Терапевтические практики “ленивой мамы”».