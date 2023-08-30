Чем увидит замок Нессельбек под Калининградом

Замок Нессельбек под Калининградом – это не только отель, но и музей средневековых пыток. Весь город, бывший Кенигсберг, тесно связан с историей рыцарей Тевтонского ордена. Дух жестокой и романтической эпохи рыцарства и трубадурства в замке Нессельбек можно ощутить сполна. Здесь всё – как будто из былой эпохи: настоящий камин, где уютно трещат поленья, тяжелые деревянные столы и стальные доспехи по стенам. Разумеется, и номера здесь также оформлены в средневековом стиле.

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Замок-отель расположен в поселке Орловка под Калининградом. Его видно издали – он и впрямь как настоящий замок.

Посетителей музея пыток встречает актер в костюме палача. Прогуливаясь по музею, больше удивляешься не столько жестокости, сколько изобретательности людей. Каких только приспособлений для пыток и наказаний не напридумывал их изощренный ум: дыба и «испанский сапог», колесо и «железная дева»…

Блюда в ресторане при замке в основном вполне современные, но цены, говорят, радуют. А в туалете в одной из кабинок гостей ждет сюрприз в виде уютно устроившегося там скелета. Также в одной из кабинок имеется потайная дверь, но что за ней, мы не расскажем – на то и тайна.