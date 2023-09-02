Крепость «Орешек» отмечает 700-летие

700 лет исполнилось крепости «Орешек». Древний форпост возвели на острове в истоке Невы – на границе Новгородского княжества и Швеции. «Орешек» – место притяжения туристов. В уникальном музее под открытым небом побывал корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе. Точно так же 700 лет назад к острову Ореховый плыли новгородцы. Чтобы создать укрепление на границе с сильным и неспокойным соседом.

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«В 1323 году, как гласит новгородская летопись, «ходиши новгородцы и поставивши город на Ореховом острове». Первоначально стены, которые возвели новгородцы под руководством князя Юрия Даниловича, внука Александра Невского, были деревоземляные, они до наших дней не дошли», – рассказала старший научный сотрудник государственного музея истории Санкт-Петербурга Юлия Дьякова.

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Второй «Орешек» был из камня. В конце XX века археологи нашли часть северной стены. Сегодня туристы могут пройтись среди вековых развалин. «Орешек» – это уникальный музей под открытым небом. Здесь почти все можно потрогать. Дети особенно любят памятный камень. За семь веков «Орешек» успел послужить тюрьмой. Казематная часть, где отбывали наказания революционеры, сейчас превратилась в музей. К юбилею подготовили выставку. Многие представленные документы раньше могли прочитать только ученые-историки.

«Посетители даже стараются прочесть текст ореховецкого мира, который здесь семь веков назад был подписан. Их привлекают незнакомые старославянские буквы», – рассказала экскурсовод Нина Лашкевич.

В XVI веке для Ивана Грозного подготовили специальную версию летописи с картинками. Вот уникальная миниатюра. Те самые новгородцы плывут к «Орешку». Крепость реставрируют до сих пор. Последний из восстановленных участков – боевой ход стены. Ее ширина четыре метра. Когда в 1702 году Петр I штурмовал «Орешек», в фортификации были проделаны большие бреши. Чтобы гвардейцы могли пойти на приступ. Ее сейчас заделали, но до сих пор видна граница между белым историческим камнем и красным кирпичом, который использовали реставраторы. Точной даты основания крепости история не сохранила. Поэтому отмечать праздник «Орешек» будет весь год.