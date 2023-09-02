Какие места в Петербурге считаются проклятыми и почему

В каждом городе можно найти так называемые "проклятые места", которые со временем становятся все более "зловещими". Обычно они окружены легендами, основанными на реальных исторических событиях, которые иногда могут объяснить "дурную репутацию" данной локации. И Санкт-Петербург не исключение. В этом городе существует достаточное количество проклятых мест. Давайте рассмотрим некоторые из них.

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За дверью парадной в обычном доме на Фонтанке скрывается галерея, которая украшена 6 колоннами, круглым сводом и изящной чугунной лестницей, ведущей к куполу. Согласно легенде, если подниматься по винтовой лестнице с закрытыми глазами, то никогда не достигнешь верхней точки. Более того, если это делать в полночь, то невозможно избежать встречи с дьяволом. Выжить после такой встречи удалось лишь немногим, поэтому это место приобрело дурную славу.

Марсово поле

На этом месте вплоть до 1933 года в городе на Неве продолжались захоронения. Позже кладбище благоустроили, а в 50-х годах прошлого столетия там даже зажгли Вечный огонь. Спустя ещё пару десятилетий появилась традиция, согласно которой новобрачные должны возлагать цветы к установленному монументу. Однако, как утверждают старожилы, долго такие пары в браке не живут и вскоре разводятся. Кроме того, по рассказам некоторых очевидцев, всегда к свадебным процессиям у Марсова поля пристраивался какой мальчишка-оборванец. Позже его во сне видели женщины, участвующие в процессии. После такого сна обязательно начинали происходить в жизни несчастья: болезни, смерти, увечья. По одной из версий, оборванец — призрак одного из похороненных на кладбище.

Боровской мост

Прохожих, прогуливающихся по Боровскому мосту через Обводной канал, часто посещает непреодолимое желание перелезть через ограждение и броситься вниз. Это место в Петербурге лидирует по популярности среди самоубийц. Считается, что там несколько веков назад совершили жертвоприношение, которое должно было «успокоить» дух убитого языческого жреца. Призрак был «запечатан» и придавлен сверху могильной плитой, под которой похоронили принесённых в жертву девушек. Рабочие же прокладывавшие теплотрассу, по незнанию сдвинули плиту и выпустили злобный дух наружу.

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