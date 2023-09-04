Старейший римский форум обнаружили в Испании
Испанские археологи раскопали древнеримский форум, построенный более двух тысяч лет назад. Он располагался на месте заброшенного города, название которого остается неизвестным.
Форум являлся центральной частью римских поселений. Там устраивали политические и религиозные учреждения.
Находку сделали на северо-востоке Испании на берегу реки Эбро. Исследования показали, что форум является старейшим из всех, когда-либо найденных на территории страны.
Ученые предположили, что он входил в состав города Кастра Элия. Изначально на его месте был построен римский военный лагерь, но его уничтожили в начале I века до нашей эры. Позднее возникло крупное поселение, жители которого, вероятно, занимались приемом и распределением прибывающих по мере товаров. Точное месторасположение города остается неизвестным.
В ходе исследований археологи обнаружили множество черепков и других изделий с надписями на латыни, а также следы крупного пожара. Они не исключили, что будут найдены и человеческие останки.
Форум представлял собой остатки огромной площади, обрамленной портиком. Вокруг располагались помещения поменьше – возможно, торговые палатки. Ученые отметили, что монументальные комплексы такого возраста являются редкой находкой даже в Италии, сообщает University of Zaragoza.
«Это дает нам ценную картину формирования модели plaza forum, которая была стандартизирована в более поздние периоды», – отметили участники экспедиции.
Ранее сообщалось, что британские археологи нашли остатки моста между Англией и Уэльсом. Он был построен из дерева.