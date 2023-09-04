Старейший римский форум обнаружили в Испании

Испанские археологи раскопали древнеримский форум, построенный более двух тысяч лет назад. Он располагался на месте заброшенного города, название которого остается неизвестным.

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Форум являлся центральной частью римских поселений. Там устраивали политические и религиозные учреждения.

Находку сделали на северо-востоке Испании на берегу реки Эбро. Исследования показали, что форум является старейшим из всех, когда-либо найденных на территории страны.

Ученые предположили, что он входил в состав города Кастра Элия. Изначально на его месте был построен римский военный лагерь, но его уничтожили в начале I века до нашей эры. Позднее возникло крупное поселение, жители которого, вероятно, занимались приемом и распределением прибывающих по мере товаров. Точное месторасположение города остается неизвестным.

В ходе исследований археологи обнаружили множество черепков и других изделий с надписями на латыни, а также следы крупного пожара. Они не исключили, что будут найдены и человеческие останки.

Форум представлял собой остатки огромной площади, обрамленной портиком. Вокруг располагались помещения поменьше – возможно, торговые палатки. Ученые отметили, что монументальные комплексы такого возраста являются редкой находкой даже в Италии, сообщает University of Zaragoza.

«Это дает нам ценную картину формирования модели plaza forum, которая была стандартизирована в более поздние периоды», – отметили участники экспедиции.