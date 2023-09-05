Музыка под куполом: концерт Олега Нестерова и группы «Мегаполис» 9 сентября 2023 на ВДНХ
9 сентября в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдет мероприятие, посвященное Дню города Москвы, в рамках которого состоится концерт Олега Нестерова и группы «Мегаполис».
Помимо музыкальной программы гостей ждут рассказы Олега Нестерова о Москве. Это станет настоящим подарком для слушателей — вместе с музыкой вы сможете окунуться в атмосферу Москвы и понять, что делает ее неповторимой.
Начало в 20.00 часов.
Вход на концерт по билетам в центр «Космонавтика и авиация».