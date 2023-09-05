9 сентября в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдет мероприятие, посвященное Дню города Москвы, в рамках которого состоится концерт Олега Нестерова и группы «Мегаполис».

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Помимо музыкальной программы гостей ждут рассказы Олега Нестерова о Москве. Это станет настоящим подарком для слушателей — вместе с музыкой вы сможете окунуться в атмосферу Москвы и понять, что делает ее неповторимой.

Начало в 20.00 часов.