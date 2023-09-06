Как хранят историческую память о первом городе на Амуре

В Благовещенске в парке "Патриот" построили полноразмерную копию знаменитого Албазинского острога - первого долгосрочного поселения русских на Амуре, существовавшего во второй половине XVII века.

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Объект в день презентации посетили более 4,5 тысячи человек.

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С 9 сентября здесь начнет регулярную работу музей, рассказывающий о драматичной и героической истории освоения этих краев.

Малый и большой острог

Уникальное сооружение состоит из двух очередей, как и его исторический прообраз: малого острога (копия построенной в 1660-х крепости) и недавно сданного в эксплуатацию большого (копия созданного вокруг первого в 1680-х в ожидании нападения маньчжурской армии).

Малый острог уже принимал гостей, но эпизодически и только в связи с большими праздниками вроде Дня Победы. Через несколько дней он начнет работать постоянно - по субботам и воскресеньям. А свежепостроенная большая крепость еще нуждается в наполнении экспонатами - поступление финансирования на эти цели ожидается в декабре. Тогда же комплекс официально станет филиалом Амурского областного краеведческого музея.

Доступ ко многим помещениям большого острога не ограничен уже сейчас, только там пока пусто. Зато уже можно полюбоваться круглой проездной башней - она достопримечательность сама по себе, ведь высота сооружения составляет около 25 метров, что сопоставимо с современной девятиэтажкой.

О том, что в нем можно будет увидеть, рассказал экскурсовод отдела музейно-культурного центра "Албазинский острог" Александр Лагорин.

- Малый острог состоит из трех башен. В двух угловых располагаются различные экспозиции: фрагмент жилой избы казака, ясачная и аманатская избы (аманаты - это заложники из числа местного населения). На втором этаже - выставки, посвященные двум осадам Албазина. Там представлены образцы вооружения, обмундирования казаков, пушки, ядра. Но все это реплики, оригиналы находятся в музее. Сюда же входит Спасская башня, в которой хранятся копии Албазинской иконы Божьей Матери, знамени и печати Албазинского воеводства, а также нательных крестов защитников крепости. Еще в центре располагается амбар, где выставлены предметы, связанные с сельским хозяйством, - рассказал Александр Лагорин.

В круглой проездной башне большого острога - самой высокой точке комплекса - планируют оборудовать звонницу. Появится экспозиция, посвященная взаимоотношениям казаков XVII века с местным населением и империей Цин. Планируют добавить и много интерактивного контента, благодаря которому посетитель сможет получить информацию без экскурсовода.

Ядро в животе

Албазинский острог находится в центре внимания ученых. Уже много лет при поддержке одной из золотодобывающих компаний проводят раскопки на месте, где располагалась древняя крепость - в селе Албазино Сковородинского района. Не стал исключением и нынешний сезон. В этом году археологи продолжили изучение раскопа №4. В нижних слоях нашли более десяти погребений местных жителей.

- В одном из них в ряд лежали три человека. У одного в районе живота обнаружили ядро с фитилем. Очевидно, от него он и погиб. Важными находками оказались и хорошо сохранившиеся в нескольких могилах одежда и обувь. Их аккуратно сняли и отправили на реставрацию. Возможно, комплектность и сохранность находок позволят восстановить облик албазинцев, что станет серьезным вкладом в изучение быта наших предков и историческую реконструкцию, - рассказал руководитель археологической экспедиции Андрей Черкасов.

Продолжает совершать открытия и известный благовещенский краевед Владимир Трухин, занимающийся изучением исторических источников. Во многом благодаря ему сегодня мы имеем представление о том, как выглядел Албазин. Исследователь констатирует, что созданная в Благовещенске копия крепости с научной точки зрения немного "устарела", поскольку появились новые данные, почерпнутые из архивов.

- Конструкция стен первого (малого) острога была сложнее. Она имела облам (нависающий выступ сруба в верхней части деревянной крепостной стены), - пояснил Владимир Трухин.

Кроме того, он представил обновленный список приказчиков крепости. Там есть новые имена, и периоды их нахождения на приказе тоже уточнены.

На энтузиазме

Историей освоения Амура в XVII веке все больше интересуются не только ученые, но и энтузиасты-реконструкторы.

- Сибирские и дальневосточные походы русских служилых и охочих людей долгое время были обделены вниманием реконструкторов, - рассказал руководитель АНО "Центр содействия развитию науки, культуры и спорта "История Плюс" и клуба исторической реконструкции "Ясень" Иван Болотский (по основному месту работы палеонтолог, занимающийся изучением динозавров). - До этого наш клуб развивал навыки в реконструкции по теме древнерусской дружины IX-X веков. Албазинский острог - уникальный археологический памятник. Находки отсюда позволяют с высокой достоверностью воссоздать предметы быта. Уже изготовлены два комплекта одежды - мужской и женский. Мы работаем с тканью, кожей, деревом, металлом. Из последних "обновок" - массогабаритный макет пищали, изготовленный одним из лучших мастеров России. Наша главная цель - межрегиональный фестиваль исторической реконструкции по XVII веку в реплике Албазинского острога на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Амурские любители истории воссоздают одежду и вооружение не только русских казаков, но и их противников - маньчжурских воинов. Этим занимается Михаил Клюжев, создавший образ лучника, который мог бы осаждать Албазин. Вообще-то мужчина работает экскурсоводом в областном краеведческом музее, но в данном случае - это хобби, выросшее из увлечения стрельбой из исторических видов лука.

- Такой костюм носил воин в XVII - начале XX веков. Наряд не претерпел больших изменений вплоть до падения империи Цин в 1912 году, - рассказал Михаил Клюжев. - Он состоит из короткой куртки для верховой езды, надеваемой поверх халата, которые составляют, по сути, комплект. Далее - шапка, сапоги и штаны.

Михаил трудился над маньчжурским костюмом не один, а при помощи двух швей. С информацией о нем помогли многочисленные друзья, в том числе китайские. А эксклюзивный маньчжурский колчан изготовил специалист Фонда капитального ремонта Амурской области Иван Полица, который в свободное время занимается реконструкцией кожевенных изделий Средних веков и раннего Нового времени.

- Мы смотрели по гравюрам и другим источникам, как это выглядит. Изучали фотографии музейных коллекций, - рассказал Иван Полица. - Сам по себе колчан довольно любопытный, не похож на колчаны других народов. Он короче тех, что мы привыкли видеть, с дополнительными накладными карманами, которые отдельно цепляют на фурнитуру. Плюс у него деревянное дно. Есть также декоративная накладка из кожи либо тесьмы (это зависело от знатности и обеспеченности воина) и металлические накладки по краям.