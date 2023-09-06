Чем можно заняться в современном музее

Современный музей перестал ассоциироваться с табличками "Руками не трогать". Сегодня посетителям предлагают не только трогать, но и пробовать, делать самим, примерять на себя, углубляться в детали и даже играть в компьютерные игры. О том, как изменились музеи и что в них можно делать, "Неделе" рассказали эксперты.

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Сам себе художник

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В Государственной Третьяковской галерее - одном из самых популярных музеев России, который в прошлом году принял почти два миллиона гостей, - сегодня можно не только смотреть на картины великих художников, но и рисовать самостоятельно. По данным отдела обслуживания посетителей, среди наиболее востребованных проектов - творческие мастерские в Новой Третьяковке. Там гостям предлагают освоить как традиционные художественные техники живописи, скульптуры, уникальной и тиражной графики, так и новейшие - современную фотографию и анимационные технологии. В гостиной Арзамас, которая находится в одном из залов постоянной экспозиции здания на Крымском Валу, можно смотреть фильмы о художниках, слушать аудиоподкасты о знаковых произведениях из коллекции музея. По информации пресс-службы, большой популярностью пользуются образовательные мероприятия в рамках выставочных проектов, обычно это лекции, квесты для детей и взрослых, экскурсии и дискуссии.

Кроме того, здесь с 2016 года работает свой кинотеатр с профессиональным оборудованием и качественной проекцией и звуком. Это лишь небольшая часть востребованных проектов, среди которых есть и такие, которые позволяют взаимодействовать с Третьяковской галереей из любой страны мира.

Вообще, взаимодействие - ключевое слово для современного музея. Художник экспозиции проекта "Дорога памяти" на территории парка "Патриот" Анастасия Дорожкина, возглавляющая пространство музейного проектирования Metapole, поясняет: "Музей - это в первую очередь коллекция и научно-фондовая работа. 90% пространства - это закрытое хранение, в котором находится основная часть коллекции и проводится исследовательская, изыскательная деятельность научных сотрудников. Экспозиция - это срез этой работы, который демонстрируется публике. Но во второй половине ХХ века ситуация начала меняться, и фокус сместился в сторону коммуникации с посетителем. В современных музеях появляются хранения, открытые для посещения, а сама экспозиция становится коммуникативной средой, которая принимает форму диалога, а не только обращенной речи. В музее появляется больше интерактива, иммерсивных погружающих пространств. Сама экспозиция в ряде случаев строится по принципу драматургического произведения: книги или фильма".

Виртуальный экспонат

В 2017 году ЮНЕСКО запустила глобальную программу ReACH (Reproduction of Art and Cultural Heritage - Воспроизведение искусства и культурного наследия. - англ.), в рамках которой ведущие музеи мира приступили к оцифровке своих коллекций. Теперь необязательно идти в Лувр, чтобы увидеть знаменитую Джоконду Леонардо да Винчи. Для этого достаточно иметь устройство, которое подключается к интернету.

В Третьяковской галерее придумали, как использовать технологии с максимальной отдачей: совместно с VK в музее создали ознакомительный маршрут по Новой Третьяковке, который можно пройти онлайн, находясь в любой точке мира, и с использованием дополненной реальности при посещении здания на Крымском Валу. Это диджитал-путешествие ведет посетителя от картины к картине и включает 11 шедевров, для которых подобраны не только информационные видеоролики, но даже музыка, которая поможет проникнуться настроением картины.

На помощь музейщикам пришли специалисты по технологиям, появились компании, которые занимаются созданием мультимедийного наполнения для организаций культуры. Арт-директор одной из них Андрей Жуков, работавший, в частности, над созданием экспозиций музеев в Уфе и Казани, считает, что они уже давно не могут ограничиваться простым набором экспонатов и надписей. "Современный музей должен быть спроектирован с учетом потребностей и интересов разнообразных посетителей. Например, для детей могут быть созданы интерактивные игровые зоны, а для исследователей - глубокие исследовательские программы. Использование современных технологий, таких как виртуальная реальность, мультимедийные инсталляции, сенсорные экраны и аудиогиды, позволяет создать интерактивные и многомерные выставки, которые увлекут посетителей и сделают опыт более запоминающимся". Технологии помогают создать интегрированную среду, которая вовлекает посетителей. В сочетании с оригинальными экспонатами и декорациями они позволяют не только увидеть, но и испытать на себе те или иные исторические события и примерить на себя те или иные ситуации.

Хлеб и зрелища

Ольга Звагольская, основатель культурного пространства "Третье место" в Санкт-Петербурге, признается "Неделе": "Современных музеев много. Чтобы тебя заметили, нужно быть нетривиальным и превзойти ожидания посетителя". Наше название "Третье место" отсылает к культурологической концепции Рэя Ольденбурга, суть которой в том, что существуют третьи места между домом и работой, в которых нуждается каждый человек. Эти места нейтральны, свободны от социальных статусов и ролей, в них человек получает культурное образование и проводит от 4 до 8 часов, поэтому наличие еды и напитков в них обязательно.

Чтобы тебя заметили, нужно превзойти ожидания посетителя

Действительно, крайне важно организовать непосредственно в самом музее место, где люди, которые приходят разделить впечатления с компанией, могут в кафе или баре подождать своих друзей и при встрече обменяться новостями и ожиданиями от выставки, отдохнуть от дороги, погоды и сонастроиться с пространством". Сегодня в музеях появляются не просто буфеты, а модные кафе и даже рестораны. В Тульской области в кафе при музее "Куликово поле" можно заказать исторический тематический "Русский обед" или "Обед ордынца" и так продолжить знакомство с эпохой. В Москве в ресторане музея холодной войны "Бункер-42" на глубине 65 метров под землей предлагают отужинать любимыми блюдами советских вождей и военачальников. А в Петербурге можно выпить кофе и даже съесть бургер в кафе Главного штаба Эрмитажа с видом на Дворцовую площадь.

Еще одно непривычное для российского музея, но давно популярное за рубежом направление деятельности: авторская сувенирная продукция, которая не просто напомнит о посещении выставки, но и действительно украсит своего обладателя или его дом.

Так, в ГМИИ им. Пушкина в последние годы можно приобрести оригинальные товары и аксессуары, вдохновленные новыми выставками и картинами и предметами искусства из музейных коллекций. Музей сотрудничает с необычными локальными брендами. Например, до 1 октября там проходит выставка "Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века". Частью экспозиции являются стеклянные "колокола", открыв которые можно "услышать" один из ароматов эпохи, представленной на картине. А в сувенирных киосках Пушкинского музея продаются ароматические открытки и саше из воска по мотивам выставки.

Кроме того, там можно купить оригинальные керамические блюда с цитатами Дени Дидро, футболки, шоперы и даже платки и маски для сна из натурального шелка с картиной Жана Франсуа Ван Даля "Приношение Флоре".

Вопрос-ответ

Каким будет музей будущего?

Марина Кравченко, директор по работе с посетителями Государственной Третьяковской галереи: