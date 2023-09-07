«Европа Плюс» исполнила мечту слушателей

В конце лета победители розыгрыша «Европы Плюс» вернулись из невероятного музыкального путешествия в Будапешт. Они оторвались на крупнейшем фестивале планеты SZIGET, где выступали культовые артисты — Билли Айлиш, Дэвид Гетта, Дипло, Macklemore, дуэт Tale of Us и ещё более 100 всемирно известных артистов. «Европа Плюс» представляет мини-фильм, который рассказывает об истории 20 счастливчиков, заветная мечта которых исполнилась.

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Говорят, что ни одно видео не способно на 100% передать впечатления от путешествий, но «Европа Плюс» готова с этим поспорить! Эксклюзивные кадры с выступлений суперзвёзд, зажигательная музыка, завораживающие пейзажи и неподдельные эмоции — всё это можно увидеть в соцсетях радио №1 в России* и на YouTube-канале «Европы Плюс»! В объектив попали все самые яркие моменты: от вылета из аэропорта Домодедово и заселения в роскошный отель до главного события путешествия — концерта мирового масштаба.

В памяти победителей розыгрыша навсегда останется веселье в режиме нон-стоп на boat party по Дунаю под сет знаменитого диджея Джеймса Забиела, увлекательная экскурсия с другом радиостанции Данилой Привольновым, который показал путешественникам дерево Майкла Джексона, места съёмок клипа Селены Гомес и раскрыл секрет музыкального видео на хит Firework Кэти Перри.