На океанском дне найден таинственный золотой шар

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружили у побережья Аляски шар, который, по их мнению, может быть яйцом неизвестного существа, сообщает британская газета Guardian. Гладкий объект с дырой в центре был найден на глубине около 3,5 километров.

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По словам ученых, найденный объект обладает золотистой и тонкой поверхностью, напоминающей кожу. По их предварительным оценкам, наличие отверстия может говорить о возможном проникновении внутрь хищника, или о том, что из яйца уже кто-то вылупился.