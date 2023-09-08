Один из самых примечательных в России: история маяка в Балтийске

На этой неделе маяк Пиллау, расположенный в Балтийске, вошел в топ самых интересных и красивых маяков России. Он разделил первые строчки с маяком Токаревского в Приморском крае и маяком-памятником Семену Ивановичу Дежневу в Чукотском автономном округе, сооруженном в 1956 году Главным управлением Северного морского пути.

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Но знают ли жители Калининградской области историю нашего маяка? Сегодня мы немного в нее погрузимся. Маяк Балтийска, расположенный в гавани главной базы Балтийского флота ВМФ РФ – самый западный маяк нашей страны и одна из главных визитных карточек города. В этом году достопримечательности, построенной Иоганном Фридрихом Петерсеном, исполняется 207 лет. Высота маяка составляет 31,38 метра, толщина стен – 1 метр.

Внутри навигационного ориентира есть винтовая лестница. Изначально маяк Пиллау был керосиновым: огонь находился от уровня воды на высоте 29,15 метра. Режим работы маяка неоднократно менялся. После ремонта, проходившего в 1927 году, верхнюю часть башни покрасили в красный цвет. До этого маяк был полностью белый. Ближе к концу Великой Отечественной войны, когда шли бои за Пиллау, немецкие войска вывели из строя оборудование маяка и несколько важных объектов. Но к осени 1945 года на его верхней площадке вновь зажгли огонь. Через год маяк решили восстановить: он был нужен расположенному в районе Балтийска советскому флоту.