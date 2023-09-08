Без десяти семь: Собору на острове Канта — 690 лет

Кафедральный собор застал и Кёнигсберг, и Калининград, а теперь приглашает всех отпраздновать свой юбилей.

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Его стены помнят магистров Тевтонского ордена. В воздухе остался шорох шагов Иммануила Канта. Звуки всех органов, последовательно сменявших друг друга на протяжении столетий. Прикосновения к клавишам Эрнста Теодора Гофмана.

Восхищение в глазах Николая Карамзина. Прошлое сменялось настоящим каждый день, каждый год, каждый век — он же внимательно наблюдал за трансформациями, приглашая время жить под сводами. 13 сентября 1333 года на острове Кнайпхоф основали Домский собор Богоматери и Святого Адальберта. Спустя 690 лет в нем всё ещё звучит музыка.

Два органа, два композитора

Хоралы Баха и Франка исполнят два органа Кафедрального собора в его день рождения. Два оркестра, участниками которых станут восемь с половиной тысяч труб, обратятся к музыке, которую он хорошо знает. За органом выступит народный артист России Рубин Абдуллин, а вход в этот вечер будет свободным для каждого.

Ежедневно увидеться с Собором приходят тысячи человек. Музыка, архитектура, живопись, история или философия — каждый находит свой язык для сокровенной беседы. Свои ответы. И свой выход к тому, что существует вне времени.