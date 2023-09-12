Сызрань – город-ключ к Великой Степи

История и тайны третьего по численности населения города Самарской области.

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В настоящее время в Сызрани, райцентре в Самарской области и «Городе трудовой доблести» (соответствующее звание Президентским указом присвоено в сентябре 2012 года) проживает около 170 тысяч человек. А начиналась она с крепостцы, заложенной в конце XVII века (1683 год) для защиты Средней Волги от кочевников из Великой Степи.

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Пожалуй, предания Великой Степи – один из источников туристической привлекательности Сызрани. Хотя от того времени в городе уже практически ничего не осталось, он сохранил облик патриархально-купеческого населенного пункта начала ХХ века.

В Сызрани живет интереснейший человек Сергей Зацаринный – краевед, исследователь, журналист и писатель. Сергей написал несколько книг о прошлом родного города и множество путевых заметок для туристов. В настоящее время Сергей Зацаринный активно осваивает писательскую специализацию автора исторического детектива. В издательстве АСТ вышли его книги с интригующими названиями «Шведское огниво» и «Венгерская вода». Их объединяет то, что детективные сюжеты раскручиваются в Средние века в Золотой Орде и Великой Степи, на территориях, о прошлом которых Зацаринный знает, кажется, все, что можно знать сегодня, когда утрачены и города, и летописи – остались только легенды.

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Сергей Зацаринный разрешил «Ревизору.ru» воспользоваться некоторыми из своих краеведческих материалов для написания статьи о Сызрани в рубрику «Путешествия».

Мифология

По свидетельству писателя, яркой достопримечательностью Сызрани является Легенда о Мирном городе. Это, можно сказать, здешний град Китеж . Только не ушедший под воду, а воспаривший на небо.

«На протяжении веков люди видят выше по течению того места, где заканчивается Самарская Лука и Волга поворачивает на юг, загадочный мираж. Описывают его по разному. Судя по тому, что за ним закрепилось название Мирный город, он имеет вид башен, строений и куполов. С облаками это часто случается. …Ссылки на то, что кочевавшие в наших краях буддисты-калмыки считали этот призрак видением Шамбалы, уводит нас, по меньшей мере, на два с половиной столетия назад. Калмыки ушли отсюда в 1771 году», - пишет Сергей и тут же делает оговорку, что появление города-призрака отмечалось гораздо раньше конца XVIII века.



«Кстати, некий Миргард присутствует в списке городов, пожалованных ханом Менгу-Тимуром своему зятю князю Фёдору Чёрмному в XIII веке».

Но о Миргарде больше ничего не известно.

Легенда о Мирном городе подпитывается богатым народным вымыслом. Зацаринный отмечает, что большинство чудес, происходящих в Сызрани и ее окрестностях, исстари связывали со Стенькой Разиным. Правда, восстание Разина произошло чуть раньше, чем был заложен первый камень в основании Сызрани. Так что брать штурмом эту крепость Стеньке не довелось, в отличие от повстанцев Емельяна Пугачева. К слову, вскоре после того, как «Емельку» казнили, Екатерина II утвердила исторический герб Сызрани. Это произошло 22 декабря 1780 года. Первое описание гласило: "Въ верхней части щита гербъ Симбирскiй. Въ нижней – черный быкъ въ золотомъ полъ, означающiй изобилiе сего рода скота".

Но здесь знают какого-то другого Стеньку Разина – не борца за вольность народную из советской историографии, не богомерзкого вождя взбунтовавшихся казаков из историографии царского времени, не погубителя юных княжон из застольной песни. По словам писателя, «местный» Стенька вообще не человек. Он маг или колдун, квинтэссенция всех архетипических образов волшебников, которые выше людей, но могут иногда с ними «пересекаться» - например, в полетах на ковре-самолете. В предании о Мирном городе Стенька Разин существует параллельно с речной царевной, которая живет в причудливом дворце, заколдованном, но изредка доступном взгляду (он и есть призрачный город). Когда придет время, дворец речной царевны откроет людям двери. Когда оно придет, никто не знает, но в его ожидании миновали уже многие века. Вера в обитель речной царевны была столь крепка, пишет Зацаринный, что остров, расположенный выше Сызрани в течении Волги, слыл кровлей её дворца. Полвека назад остров скрыли воды Саратовского водохранилища. Преданию о дворце речной владычицы и о Мирном городе это никак не повредило.

Само обращение краеведа к теме Мирного города было вызвано происшествием недавнего времени, нашедшим отражение как в блогосфере, так и в местной прессе. Под Сызранью существует намоленное место – святой источник Феодоровской иконы Божьей Матери, куда постоянно стекаются паломники. В июне 2021 года собравшиеся на моление узрели здесь исходящее из воды к небу сияние в виде лучей белого цвета. Приезжие бросились фотографировать чудо, а старожилы объяснили, что здесь подобное «северное сияние» не редкость. Сергей Зацаринный обратил внимание на то, что необычный оптический эффект проявился почти там же, где столетиями проявлялся Мирный город. К слову, о Мирном городе написали книгу сызранские уфологии.

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Писатель мыслит реалистически, да и сам ни того, ни другого миража в глаза не видел, не повезло. Но, рассуждая материалистически, он предложил свое объяснение феномена (далее цитата из блога Зацаринного ):

«Дело в том, что место у нас довольно необычное.



С севера к Сызрани вплотную подходят леса. Настоящие глухие и непроходимые. Севернее них снова лесостепь, а вот ближе к самой Волге лежит полоса невысоких гор. Их восточная часть широко известна под названием Жигули, а западная, не столь популярная, в старину именовалась Едамасским лесом.



Место на редкость атмосферное. С участками самой настоящей тундры, каменными лабиринтами, клюквенными болотами и пещерами. Как и положено месту, официально именовавшемуся Большой лес, оно изобилует аномальными зонами, историями о привидениях, НЛО и даже языческими капищами, действовавшими ещё совсем недавно. …Горы эти, хоть и невысокие, довольно надёжно отгораживают Сызрань от холодных ветров с севере. …А вот за Волгой начинается Великая Степь. Уходящая в самые глубины Азии. Оттуда часто приносит жару.



Как раз над Волгой эти две массы воздуха часто и сталкиваются. Иногда это выражается в страшных грозах. А иногда, видимо, в других атмосферных явлениях, сопровождаемых причудливыми облаками и свечениями. Может ещё сыграть свою роль и фактор освещения. Здесь Волга течёт с востока на запад, а понижение ландшафта с севера на юг.



Всё это в сочетании с пограничьем: степи и леса, гор и степи, волжских берегов, то есть краем, где традиционно сталкивались различные культуры, то есть появлялась благодатная среда для сказок, тайн и прочей научной и ненаучной материи.



Одно описание Лбищенского городища чего стоит. …Там на высокой горе, защищённой мощными валами с бастионами, много лет горел огромный костёр. Для чего – версии разнятся, но степень их достоверности от этого не меняется. Одно не подлежит сомнению – огонь был виден за Волгой, в степи. На расстоянии десятков километров. Так что причудливые атмосферные явления в этих краях, очень благодатно сочетались с не менее причудливыми человеческими фантазиями. Это и породило легенды о Мирном городе».

Исторические источники

ЖЖ-блог Зацаринного называется krumza – в честь одной из рек, на которой стоит город. Сызранцы зовут свою родину «городом пяти рек»: Волга, Крымза, Сызранка, Кубра, Кашпирка. Для издания «Блокнот.Самара» Сергей подготовил материл «Путеводитель по Сызрани: рассказываем, куда приведут прогулки вдоль реки Крымзы», которым и мы поделимся с нашими читателями.

Считается, что Сызрань – единственный в Поволжье населенный пункт, где сохранился средневековый кремль. Поэтому всех приезжих в первую очередь ведут именно туда, и большинство пешеходных экскурсий по Сызрани начинается с кремля. У Зацаринного на его счет свое мнение.

«Дело в том, что кремль в Сызрани – понятие топонимическое: так называется место, где он некогда стоял. Но уже надворный советник Масленицкий в 1783 году, грустно констатировал в своём «Описании Симбирского наместничества», что никаких остатков прежних укреплений уже не сохранилось. Так что вам покажут лишь дошедшую до наших дней Спасскую башню бывшего кремля и Христорождественский собор на его территории. Хотя на табличке, установленной здесь же, можно увидеть надпись, на которой значится неведомый никому собор Преображения. О нём нет ни единого упоминания ни в одном источнике. Откуда он взялся, знают лишь специалисты Минкульта».

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Но, несмотря на всего два сохранившихся аутентичных здания, пространство, которое называют сызранским кремлем, очень красиво. Оно удачно расположено в месте слияния рек Сызранки и Крымзы, отчего стоит как бы на излучине, вдоль которой оборудован променад. С набережной открываются захватывающие дух пейзажи. Их привлекательность отметил поэт Иван Дмитриев, уроженец села Богородского Казанской губернии, которое ныне село Троицкое Сызранского района Самарской области, то есть фактически земляк. Он писал: «Сызран построен худо, но красив по своему местоположению». А Спасская башня – это одновременно и звонница, и краеведческий музей.

К кремлю приближены стратегически важные для понимания истории города памятники. Во-первых, это бронзовая фигура основателя города князя Григория Козловского. В руках воеводы – тот самый царский указ о закладке крепости на Самарской луке. Во-вторых, это братская могила борцов революции.

В-третьих – Мемориал братских захоронений защитников отечества, умерших в госпиталях города в период Великой Отечественной войны. В 1985 году его оборудовали прямо напротив Спасской башни. Прах 1386 бойцов был перенесен с воинского участка старого городского кладбища, все имена выгравированы на плитах. Рядом с братской могилой логично расположен Вечный огонь. А самый «свежий» памятник на территории кремля – установленный в 2015 году монумент «Жертвам локальных войн» с фамилиями 75 сызранцев, погибших или пропавших без вести в Афганистане, Эфиопии, Чехословакии, Северном Кавказе и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АС.

«В силу определённых исторических особенностей Сызрань – город во многом уникальный. Дело в том, что он выгорел дотла в 1906 году и был затем полностью отстроен буквально за пару лет. Лишь каменные здания были возведены на два-три года позже. Поэтому весь исторический центр сохранился почти в первозданном виде. Лет 20 назад здесь вообще можно было снимать кино про начало XX века без декораций. Сейчас, увы, многое уже обветшало или утрачено. Но, к счастью, не всё. Удобно и то, что исторический центр Сызрани – очень компактен и его можно пройти весь за одну пешую прогулку» , - пишет Зацаринный.

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Для прогулок вдоль реки Крымза краевед предлагает собственный маршрут, объединенный с официально разработанным виртуальным гидом по Советской улице (историческое название Большая). В нем 17 объектов. Эти точки на карте Зацаринный дополнил другими интересными объектами.

«Если отклониться от главной улицы на соседнюю Ульяновскую, то, спустившись по переулку Пролетарскому к реке Крымзе, можно увидеть дом, где прошло детство знаменитого советского композитора Аркадия Островского. Он написал «Спят усталые игрушки», знаменитый песенный цикл «А у нас во дворе». Одной из исполнительниц его песен была певица Майя Кристаллинская. Так вот, этот самый дом принадлежал её дедушке. Вот вам и исток творческого союза».

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Об этом я прочитала впервые только у Сергея!

«А к знаменитому особняку Чернухина, где расположен Выставочный зал, лучше пройти по улице Кирова берегом всё той же реки Крымзы. Там, вдали от мирской суеты, уцелела сызранская историческая синагога. Её возвели ещё до революции, потом изрядно перестроили, но прежняя планировка легко угадывается на кирпичной кладке. Это место вполне можно назвать историческим комплексом, потому что рядом с синагогой сохранилось здание еврейской школы. Его отличает оригинальная деревянная резьба.



Когда же вы свернёте с улицы Кирова к Выставочному залу, то по правую руку от вас будет непритязательный кирпичный особняк, примечательный разве что то ли террасой, то ли верандой во дворе. В списке памятников он значится под столь же скромным названием «Дом мещанина Гришечкина». Дом интересен больше как памятник былой жизни. Здесь находился самый знаменитый в Сызрани публичный дом. Подпольный, естественно. В миру он звался просто «Веселое заведение мадам Ванды».

Сергей Зацаринный предлагает завершать пешую прогулку, дойдя либо доехав на Сызранскую луку, которая находится напротив кремля на другом берегу Сызранки. Там воздвигнута каменная стела в честь первых маёвок. А воспоминания поэта Ивана Дмитриева называют луку любимым местом его прогулок.

«Дмитриев вспоминал, что там им были задуманы его лучшие произведения, в том числе знаменитое стихотворение «К Волге». Как утверждают учёные, это был первый в русской литературе образ Волги как русской реки», - рассказывает Зацаринный.

И, наконец, есть резон дойти до самого конца улицы Советской, куда не доходит виртуальный гид, потому что там как будто не осталось ничего интересного, кроме «сталинской застройки». Но знатоки советуют зайти во дворы и приобщиться к мистической истории.

«На этом месте до революции был Сретенский женский монастырь. С садом и двумя храмами. Уже во времена НЭПа здесь произошла леденящая душу история, в духе гоголевского «Вия».



Здания монастыря к тому времени передали под детскую коммуну. Директор вскоре заметил, что бывшие прихожанки приходят в уже пустующую церковь и молятся в одном и том же месте. При осмотре этого места обнаружили люк, ведущий в потайной подвал. Где обнаружили мёртвую женщину в гробу.



Поскольку у тела не было ни малейших признаков тления, вызвали милицию. Которая и установила, что покойница – первая игуменья монастыря, умершая полвека назад. Вспомнили, что её после смерти собирались канонизировать, написали даже житие, сохранившееся в местном архиве. Потом дело застопорилось. Чтобы выйти на свет Божий в такой неожиданный момент.



По Сызрани поползли нездоровые слухи, а власти оказались в полной растерянности. Были даже предложения передать тело в местный музей – для организации атеистической пропаганды.



После длительных дискуссий решили всё-таки игуменью потихоньку захоронить.



Сейчас от монастыря практически ничего не осталось, кроме деревянного здания в дальней части квартала».

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