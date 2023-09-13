«План Ломоносова», Рита Дакота и The Starkillers выступят на фестивале «Дикая Мята»

- Мы всегда прислушиваемся к поклонникам фестиваля, в конечном итоге, мы для них и работаем. Мы проводили опросы зрителей, чьи выступления из артистов 2023 года понравились больше всего, и после опроса именно с названных имен мы и стали формировать программу. Каждый год лайн-ап пополняется звездными дебютантами, которых также определяют наши поклонники: например, нас давно просили позвать Риту Дакоту, The Starkillers и «План Ломоносова» и вот артисты в лайн-апе. Мы, конечно, в самом начале: зрителей ждет встреча с самыми яркими молодыми артистами и, конечно, часто обсуждаемыми большими звездами, но уже сейчас понятно, что это будет ЛЕГЕНДАРНО! - комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.