В фестивале «Оживший город» в Туле приняли участие более 150 000 человек

В Туле завершился десятидневный мультижанровый фестиваль «Оживший город». Мероприятие подобного формата в городе проводилось впервые – с 1 по 10 сентября весь исторический центр Тулы превратился в одну большую фестивальную площадку и стал местом притяжения для туристов и жителей города, уличных театров, известных и молодых музыкантов, ученых, литераторов, танцевальных коллективов и представителей богатого гастрономического мира области. Фестиваль «Оживший город» проходил в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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В основу мероприятия легли девять направлений: музыка, кино, театр, наука, арт, фото, танцы, гастро и книги. И программа составлялась так, чтобы каждый гость смог найти себе занятие по душе: в один день проходили и научные лекции, и театральные представления, и концерты. В общей сложности, за десять дней в фестивале приняли участие более 150 000 человек, включая всех артистов и приглашенных гостей.

«По поручению Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина ведется работа по повышению туристической привлекательности региона. Над фестивалем работал большой оргкомитет, большая команда профессионалов, мы постарались учесть все запросы наших жителей и туристов, которые к нам поступали», – прокомментировала заместитель министра экономического развития региона Лариса Соломатина и добавила, что фестиваль прошел без происшествий.

Впервые в рамках фестиваля на открытой площадке можно было увидеть балет с программой из избранных номеров постановок «Лебединое озеро», «Жизель» и других, послушать любимые песни The Hatters, Хмырова и группы «Винтаж» или насладиться джазовой программой, познакомиться с творчеством молодых и ярких музыкантов, таких как Балакирь, «Бонд с кнопкой», Mesch!, «Ткани», Dezery, Vanyn, Екатерина Яшникова и другие. Тульский театр «Эрмитаж» провел серию театрализованных экскурсий по главной исторической улице города, которая мгновенно стала хитом фестиваля.

Здесь можно было отправиться «Туда» вместе с театром Vokrug или задуматься о вечном на спектакле «Большой бездомный бог», которым закрывался фестиваль. Узнать кто такой «Хармсианский человек» у Мутум-театра, принять участие в спектаклях-бродилках «Люди-рыбы. Эволюция» от Первого театра и в Cosmo-шоу вместе с уличным театром «Аспектр». А еще победить в квизе, узнать все про создание роботов, таяние льдов в Арктике и квантовую физику на лекциях от Ильи Гомыранова, Александра Осадчиева и Евгения Киктенко. Также в рамках фестиваля состоялись презентации книг Андрея Колбасинова «Русская чайная традиция» и «Свет севера» автора и иллюстратора Светланы Сивириной.

Это были десять дней ярких эмоций и встреч, историй и приключений, творчества и вдохновения. До встречи в Туле через год!

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