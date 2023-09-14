На Соловках прошел вернисаж российских художников

Сегодня в Архангельской области прошел вернисаж российских художников, посвященный главной жемчужине Белого моря - Соловкам. 10 мастеров из разных регионов нашей страны приехали на святые острова и написали здесь 15 картин, в каждой из которых оживают Соловки.

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Выставка открылась в рамках симпозиума современного искусства "Арт-Пост", который вместе с художниками собрал на архипелаге музыкантов, писателей, журналистов из разных регионов России - Краснодарского края, Крыма, Астрахани, Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы и, конечно, Архангельской области.

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- Это уже второй симпозиум. Картины, которые были написаны на Соловках в прошлом сентябре, за год смогли посмотреть все жители островов и наши гости, - рассказал "РГ" заместитель директора Соловецкого музея-заповедника Евгений Тютюков. - Чувствуется, что российские художники на Соловках осоловели - есть у нас здесь такая "болезнь". И хочется, чтобы ею "заразились" как можно больше людей. Неслучайно, кстати, многие потом приезжают к нам повторно.

Древние камни Соловков одновременно и впитывают, и отдают солнечный свет на картине российского музыканта, художника Михаила Башакова "Крепостная стена":

- Позавчера закончил, - рассказал " РГ" Михаил Башаков. - Приехал на Соловки в сентябре - а здесь солнце и летнее тепло! Меня очень впечатлили камни монастыря - живописные, как живые. Картина останется здесь на зиму - будет согревать соловчан.

Вместе с нею частью культурного пространства архипелага станут работы всех участников симпозиума:

- В этом году в работах стало больше Соловков - в них соловецкий свет, форма, чувства, - считает общественный представитель губернатора Архангельской области на архипелаге Виктория Ивановская.

- Безусловным народным фаворитом сегодняшней выставки стали работы Андрея Лахно из Краснодара. А от себя лично хочу выделить две работы Дмитрия Трубина "Соловки. Чайка на камне" и "Соловецкий кремль", - делится впечатлениями участник симпозиума, поэт, член Общественной палаты России Анна Ревякина. - Также хочется отметить пейзажную лирику художника-аматора Михаила Башакова. На первый взгляд избыточная яркость картины на самом деле - всегдашнее напоминание людям о том, что жизнь - это преодоление смерти. Задела работа Елены Утенковой-Тихоновой: то ли люди, то ли тени - люди сегодняшние и люди из прошлого.

Отметим также, что симпозиум современного искусства проходит на площадках созданного распоряжением президента РФ фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Соловецкого государственного музея-заповедника и Соловки-отеля. Теперь на маленьком арктическом архипелаге появится собственный островок искусства: