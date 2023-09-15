Как выглядит дом звезды советских фильмов Татьяны Божок

В отличие от своей экранной героини Маши из к/ф «Одиноким предоставляется общежитие», которая с помощью свахи искала себе мужа, исполнительница роли – Татьяна Божок в реальной жизни обрела свое женское счастье.

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Актриса крайне мало говорит о своей семье, практически не дает интервью и не появляется на светских мероприятиях, посвященных ее профессии, считая, что публичность может навредить.

«Мне нравится, что я незаметная» — ранее говорила журналистам Божок.

Артистка лишь рассказывала, что свою единственную любовь и будущего мужа встретила еще будучи первоклассницей и с тех пор пара больше не расставалась, они в браке уже более 40 лет. Супруг Божок, которого она мило называет скромным семьянином, впоследствии работал преподавателем физической культуры в школе.

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Татьяна Андреевна вместе с мужем построила счастливую семью, родив сына Сергея, который впоследствии осчастливил родителей внучками.

Звезда советского экрана ради семьи пожертвовала своей карьерой в кино, но она признается, что ни капли не жалеет о своем решении.

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Сейчас Татьяне Божок 66 лет. Неотъемлемой часть ее жизни является православие, актриса часто посещает храмы. Все свое время она посвящает семье, в частности любимым внучкам Ангелине и Полине, в которых души не чает. Кроме этого она любит рукодельничать, заниматься садом и огородом.

Если журналистам звезда советской картины не любит рассказывать о себе, то с поклонниками она охотно общается в Сети, делится моментами своей жизни.

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Некогда популярная и востребованная актриса, которая обрела известность еще в юные годы, сегодня проживает в скромной половинке деревенского дома, где помимо нее и мужа живут еще несколько котов.

К слову, актриса через свою страницу часто помогает устроить четвероногих в добрые руки.

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