«Извержение Эльбруса»: что будет, если «взорвется» высочайшая гора России

Эльбрус, самая высокая гора России и Кавказских гор, находится на границе автономных республик Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

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Ее восточная вершина имеет высоту 5 621 метр, западная - 5 642 метра, а между ними находится седловина, которая уступает вершинам по высоте на 300 метров.

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Гора давно привлекает любителей горнолыжного спорта и альпинистов, но развитая туристическая инфраструктура может быть уничтожена, так как Эльбрус - спящий вулкан, который может пробудиться.

След в истории

Последнее извержение Эльбруса, сопровождавшееся выбросом лавы, произошло около 1500-1700 лет назад. В XVI веке он также проявил себя масштабными выбросами пепла. Однако, с геологической точки зрения, это не считается длительным периодом, поэтому Эльбрус не может быть отнесен к потухшим вулканам. Он время от времени проявляет свою активность, что подтверждается наличием термальных источников и мест, откуда выходят фумарольные газы на его склонах.

Конечно, по степени активности Эльбрус нельзя сравнивать с Этной, которая уже стала частью жизни сицилийцев, не вызывая особой паники, когда на них падает вулканический пепел. Однако у Эльбруса и итальянской огненной горы есть много общего. Вместе с Этной, Везувием и Стромболи, Эльбрус входит в вулканическую цепь, расположенную на стыке Евразийской и Африканской плит.

Под белым-белым покрывалом

Снежный покров Эльбруса состоит более, чем из 80 ледников, общая площадь которых 145 км² (в них хранится до 10 миллиардов кубометров пресной воды). Крупнейшие из них — Терскол, Большой Азау и Ирик. Огромные ледяные массы дают начало рекам Кубани, Малке, Баксану и притокам Терека. В таком количестве ледников и заключается наибольшая опасность от потенциального извержения Эльбруса.

«Эльбрус — это андезитовый вулкан, если такие вулканы просыпаются от долгой спячки, то обычно происходят обрушения самой вулканической постройки, выбросы газов и пепла, сходят лаво-каменные и катастрофические пирокластические потоки, движущиеся со скоростями до 200 и более км/час в виде смеси вулканических газов, пепла и обломков пород. Происходит быстрое таяние ледников, образование вулканогенных селей с возможными разрушениями на расстояниях до 100 км», — поясняет директор Высокогорного геофизического института Росгидромета в Нальчике Мухтар Беккиев.

За то время, что вулкан спит, на его поверхности образовались массивные ледяные шапки, которые при извержении просто устремятся вниз. Для того, чтобы представить масштаб катастрофы, можно провести сравнение с извержением Невадо-дель-Руис, самого высокого действующего вулкана Андского сейсмического пояса, расположенного в Колумбии. Его абсолютная высота ненамного уступает Эльбрусу — 5311 метров, а ледники по площади сопоставимы с кавказским гигантом.

Извержение Руиса, произошедшее в ноябре 1985 года, вошло в историю как второе извержение в XX веке по числу жертв и самая разрушительная природная катастрофа в истории Колумбии (погибли 25 тысяч человек — в основном жители городка Армеро, находившегося в 65 км от вулкана). Местные власти тогда ничего не предприняли для своевременной эвакуации — посчитали, что если вулкан не извергался 140 лет, то и в данный момент этого не произойдет. «Вулкан кричал: «Я собираюсь взорваться!», но ученые, наблюдавшие за вулканом в то время, не смогли прочитать сигнал», — вспоминал впоследствии вулканолог Бернар Чуе.

Всего за 30 минут, что длилось извержение Руиса, с горы стекло почти 100 миллионов кубических метров воды, то есть примерно 1% от водных запасов, заключенных в ледниках Эльбруса. Нетрудно подсчитать, что в среднем Руис «выдавал» по 50 тысяч кубометров воды каждую секунду.

Но и вода — не главная опасность. На склоне любой горы «найдутся» тонны песка, валуны, гравий. При спуске все это «подомнет» под себя вода. Так образуются сели и лахары (потоки горячей грязи). Учитывая их масштаб и скорость, выжить под ними невозможно.

Далее вода устремится в реки, уровень которых тут же поднимется, что приведет к наводнению. Если представить, что поток «ворвется» лишь в одну Кубань, то под угрозой окажутся жители Краснодара, Черкесска, Армавира, Невинномысска, Славянска-на-Кубани и множества небольших населенных пунктов. В общей сложности может пострадать около 10 миллионов человек.

Еще одно «оружие» вулкана

Частицы вулканического стекла или пепел — также несут большую опасность. У каждой такой частицы острые зазубренные края. Учитывая обширную зону поражения (вулканический пепел от последнего извержения Эльбруса был найден в Астраханской и Волгоградской областях — на расстоянии 700 километров от самого вулкана), то урон пепел может нанести катастрофический. От него гибнут и растительность, и животные. Так, после извержения чилийского вулкана Хадсон в 1991 году, пеплом оказалась засыпана равнина, на которой паслись большие стада домашнего скота. Надышавшись отравленным воздухом и наевшись травы с битым стеклом, погибло 100 тысяч голов. Это стало серьезным ударом по экономике Чили.

Кроме этого, крупный выброс пепла затмевает солнечный свет. Солнечные лучи не могут «пробиться» к поверхности после таких извержений на протяжении нескольких недель. В результате на планете может измениться климат. Например, после извержения вулкана Эль-Чичон в Мексике в 1982 году средняя температура на земном шаре снизилась на 2,5 градуса. В 1991 году стало «прохладнее» из-за того, что филиппинский вулкан Пинатубо заявил о себе. Доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией динамической вулканологии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Иван Мелекесцев считает, что сильные извержения вулканов являются причинами «ядерных зим» с резким и значительным похолоданием, а в истории усиление вулканической активности на планете часто совпадало с эпохами оледенения.