Русский драмтеатр Алма-Аты: 90 лет оваций

Этой осенью МХТ им. Чехова в рамках "Русских сезонов" даст несколько спектаклей в театрах Казахстана. Одной из площадок станет Алматинский Национальный русский театр драмы им. Михаила Лермонтова, которому в этом году исполняется 90 лет. Корреспондент ТАСС побеседовал с художественным руководителем Дмитрием Скиртой о том, чем сегодня живет театр

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Одному из известнейших театров Казахстана — Алматинскому Национальному русскому театру драмы имени Михаила Лермонтова — исполняется 90 лет, однако от праздничных мероприятий там решили воздержаться. По словам худрука Дмитрия Скирты, в театральной среде есть примета — не отмечать 90-летие театра. Но несмотря на такие традиции, юбилейный год проходит очень насыщенно.

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"Мы серьезно и долго готовились к юбилею народного артиста Юрия Борисовича Померанцева, который с успехом прошел на большой сцене при полном зале, — рассказывает Дмитрий Скирта. — Мы также организовали свой фестиваль "Отличная Сцена", приуроченный к Году детей в Казахстане. Однако сверхзадачей этого фестиваля была поддержка независимых театров малых форм, не имеющих собственных стационарных площадок. Затем мы провели декаду, посвященную 125-летию Мухтара Ауэзова и его пьесам, поставленным в нашем театре. И наконец, в начале лета состоялись традиционные "Большие гастроли" по России в рамках федеральной программы "Росконцерта", а также мы приняли участие в международном фестивале русских зарубежных театров, который в этом году проходил в Набережных Челнах".

Артисты напряженно репетируют — в этом году выходит на два спектакля больше, чем обычно, а еще в эти дни начинаются "Русские сезоны", и театр будет принимать на своей сцене гостей из МХТ имени Чехова.

"Мы рады, что театральная составляющая этого проекта выпала и нашей сцене. Что касается гастролей МХТ, то они проходят не в первый раз. Несколько лет назад прославленный театр привозил в Алматы два спектакля — "Дом" и "Прошлым летом в Чулимске". Думаю, наш зритель успел соскучиться по москвичам. К тому же это всегда здорово — обмениваться опытом с коллегами из зарубежных театров, в том числе и с такой великой историей, как МХТ", — говорит худрук.

90 лет назад

А начиналось все в августе 1933 года, когда заведующий сектором искусств Наркомата народного просвещения КазАССР Жумат Шанин позвал из Фрунзе (ныне Бишкек) художественного руководителя местного русского драматического театра и предложил ему создать такой же в казахской столице, которой тогда была Алма-Ата.

Прибывший в город Юрий Людвигович Рутковский был человеком сложной и захватывающей судьбы: родился в Варшаве, учился в Челябинске, прошел Первую мировую войну рядовым 33-го мотоциклетного отделения Уссурийской бригады 5-й армии Российской Императорской армии и после ранения лежал в госпитале в Петрограде. Он был сыном слесаря, позже выбравшего актерскую стезю, и после выздоровления пошел по стопам отца.

Вначале была агитационная деятельность, потом служба в разных театрах — в Белгороде и Нижнем Новгороде, Бобруйске и Старом Осколе, в Омске, Курске, Ташкенте. После очередных гастролей его труппы, прошедших с огромным успехом, он и был направлен во Фрунзе, откуда потом попал в Алма-Ату.

Уже в октябре того же 1933 года прошел первый спектакль — "Любовь Яровая" по пьесе Константина Тренева. Состоялась премьера, правда, в Семипалатинске, потому что помещение для столичного театра достроить не успели. На собственной же сцене театр открылся только в январе, и первым спектаклем стал "Страх" по пьесе Александра Афиногенова.

Рутковский возглавлял театр шесть лет и за это время не только поставил множество спектаклей, но и сам сыграл десятки ролей на его сцене. В казахстанском госархиве сохранились его фотографии в сценических костюмах — от героев мировой классики до персонажей советской драматургии.

Годы шли, репертуар менялся, но театр неизменно пользовался успехом у зрителей.

"Думаю, самые важные достижения связаны с удачными спектаклями, которые полюбились зрителю. Тот самый золотой фонд, который составляет историю театра. Это и "Поминальная молитва" в конце 1980-х, и "Собачье сердце", и "Факультет ненужных вещей", и "Амадей" на малой сцене, на который было невозможно достать билеты", — перечисляет Скирта.

Среди самых ярких гастролей он называет выступления на сцене МХТ имени Чехова в 2013 году, когда "Вишневый сад" в постановке тогдашнего худрука Рубена Андриасяна просто покорил публику.

"И спустя год — продолжительные гастроли в Омске, куда мы тогда привезли большую часть нашего репертуара. Было очень волнительно и трогательно, когда по окончании спектаклей у служебного входа выстраивалась очередь из поклонников театрального искусства, которые брали автографы у наших артистов, обнимали, говорили приятные слова", — вспоминает режиссер.

Сегодня и завтра

"Возьму на себя смелость сказать, что театр наш пользуется искренним зрительским интересом. Среднестатистическая заполняемость обычно составляет 75%, но на премьерные спектакли, как правило, билеты раскуплены на несколько месяцев вперед", — с гордостью отмечает художественный руководитель.

В репертуаре есть и классика, и легкие комедии, и серьезные психологические драмы, и музыкальные спектакли. Труппа старается ставить и экспериментальные, инновационные спектакли с активным участием молодежи, что в конечном итоге приводит и к омоложению зрительской аудитории.

В театре сейчас две сцены, и все спектакли идут на русском языке. В 2008 году в здании был сделан капитальный ремонт, появились кондиционеры, современная система отопления, а главное — новое сценическое и звуковое оборудование, позволяющее идти в ногу со временем. Власти страны присвоили ему почетный статус Национального театра.

Театр активно сотрудничает с Союзом театральных деятелей РФ, благодаря которому имеет возможность регулярно приглашать педагогов из ведущих театральных вузов России для проведения мастер-классов со студентами и молодыми актерами по всем дисциплинам.

Поддерживает контакт труппа и с Ассоциацией русских театров зарубежья, периодически посылает заявки на "Встречи в России" и другие фестивали. В этом году на "Встречах в России" с большим успехом прошел спектакль "Снегурочка. Не сказка" по пьесе Александра Островского.

"Это событие было приурочено к 200-летию драматурга. Этот же спектакль мы показали в Набережных Челнах, а мой спектакль "О мышах и людях" Джона Стейнбека побывал в театре "Et Cetera". Вообще, мы всегда рады участвовать в подобных мероприятиях — где, как не на фестивалях, можно увидеть, чем дышат театры в других городах и странах", — поясняет Скирта.

По его словам, на сцене по традиции появляются и спектакли приглашенных режиссеров, в прошлом году это были "Тифлисские свадьбы" в постановке заслуженного деятеля искусств России Григория Лифанова и "Театр времен Нерона и Сенеки", поставленный главным режиссером белорусского Национального академического драматического театра им. Горького Сергеем Ковальчиком.

У труппы множество планов и новых сюрпризов для зрителей. Театр рассчитывает с размахом отпраздновать 95-летний, а затем и 100-летний юбилеи, готов меняться в духе времени, но главное и самое важное в нем остается неизменным. Художественный руководитель, улыбаясь, сформулировал это так: "Каждый театр на этой планете, какая бы аббревиатура ни была ему присвоена, несет лишь одну сверхзадачу: объединять в зале сопереживающих людей и каждый вечер делать их жизнь немного иной, чем прежде".