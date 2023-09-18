Древний Иерихон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

«Мы только что включили в список объектов под охраной ЮНЕСКО Древний Иерихон в Палестине», – говорится в сообщении ЮНЕСКО в соцсетях.

Руины Иерихона, который упоминается в Библии, являются местом с доисторическими захоронениями, отметил помощник генерального директора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне.

Ранее ученые воссоздали лицо человека, жившего неподалеку от Иерихона 9500 лет назад. С помощью 3D-сканирования черепа было установлено, что череп принадлежал мужчине, который умер в возрасте примерно 40 лет. Надеясь сохранить черты лица умершего, его современники покрыли череп гипсом, а вместо глаз вставили раковины.