Чем известно озеро Сасык-Сиваш в Крыму

Необыкновенное и притягивающие к себе туристов озеро Сасык-Сиваш находится между городами Евпатория и Саки на Крымском полуострове. Оно представляет собой водоем общей площадью более 70 квадратных километров, что делает его самым большим соленым озером в Крыму и одним из самых больших озер всего полуострова. Его длина составляет около 14 километров. Озеро разделено дамбой на две части – северную и южную. Соленой является южная часть.

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Перевод названия звучит не очень приятно – "зловонная грязь", однако на деле это вовсе не так. Разве стремились бы в таком случае сюда многочисленные туристы, приезжающие на отдых в Крым? А всему виной розовый цвет воды в озере – он получается таковым благодаря особым водорослям, которые обитают в водоеме. Их называют Дуналиелла солоноводная. Такой вид одноклеточных водорослей вырабатывает большое количество β-каротина, что и способствует приобретению водой от нежно-розового до, порой, и ярко красного цвета.

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Помимо этого озеро Сасык-Сиваш привлекает и составом своей воды – в ней большое количество розовой соли, да и грязь тоже считается целебной. Многие приезжают сюда не только за красивыми фотографиями, но и в целях оздоровления организма, – считается, что даже просто подышать испарениями соли над водой в жаркую погоду крайне полезно для здоровья.

В свое время на территории озера были проведены археологические раскопки, которые показали, что соль в этом месте добывалась еще во времена древних греков и скифов. Теперь же обработанную розовую соль, пригодную для пищи и для косметических процедур можно приобрести в близлежащих городах – Евпатории и Саках. Она богата йодом, бета-каротином, цинком, железом, медью, марганцем, натрием и калием.