Музыка под куполом: концерт группы «ARTEMIEV» на ВДНХ

Одна из самых романтичных программ в исполнении группы «ARTEMIEV» составлена из известных итальянских песен и популярных хитов Южной Европы. Эти песни в разные десятилетия вдохновляли миллионы слушателей по всему миру и для многих даже стали своеобразным маркером времени. Треки «ARTEMIEV», мелодически переплетаясь с итальянскими мотивами, также станут гармоничной частью программы в этот вечер.

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Почти 13 лет московская группа, основателем которой является Павел Артемьев (музыкант, актер, автор песен коллектива), меняется и развивается, но остается по сути преданной первоначальной идее независимого творческого коллектива. Итальянская программа - украшение репертуара группы, выступающей в стиле инди и альтернативный рок.

«Музыка под куполом» — это серия концертов известных джазовых и инди-исполнителей и экспериментальной музыки, которые проходят в павильоне «Космос» на ВДНХ.

20 сентября 2023г., начало в 20:00 часов.