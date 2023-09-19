Самые опасные водоемы в мире

Озера могут быть не только красивыми и умиротворяющими местами, но и скрывать в себе множество опасностей и загадок.

© Русская семерка

В нашей подборке мы рассмотрим несколько не просто странных, по-настоящему страшных водоемов.

Видео дня

Гафса (Тунис)

Одним из таких озер является озеро Гафса в Тунисе. В 2014 году оно возникло посреди пустыни, поразив местных пастухов. Ученые предполагают, что озеро появилось в результате сейсмической активности, но до сих пор не могут объяснить, почему это произошло столь быстро.

Роопкунд (Индия)

Водоем также известный как Озеро Скелетов, скрывает в себе мрачную тайну. В 1942 году британские войска обнаружили в нем разлагающиеся останки сотен людей. Исследование показало, что они погибли около 850 года н.э. от ударов по голове, но ни одно известное оружие не могло нанести такие травмы. Позднее выяснилось, что люди погибли от града, размеры которого достигали 7 см в диаметре.

Ньюс (Камерун)

В 1986 году озеро выбросило огромное количество газообразного диоксида углерода, унесшего жизни более 1,7 тысячи человек и 3,5 тысячи животных. Все дело в том, что водоем сформировался на месте вулканического кратера, под которым находится магма, выделяющая диоксид углерода.

Батоу (Китай)

Вообще-то это безымянное озеро, называемое по имени расположенного рядом города, является результатом промышленной деятельности. В Батоу добывают и перерабатывают различные токсичные минералы, что привело к образованию огромного озера черной грязи. Это место не только загрязнено, но и является источником отвратительного запаха, убивающего все живое в окрестностях. Парадоксально, что одно из направлений, где используются добываемые породы, - это «зеленые» технологии.

Натрон (Танзания)

Натрон является одним из самых опасных водоемов на планете. Его вода настолько соленая и щелочная, что все живое, что коснется озера, застывает как статуя. Это происходит из-за высокого уровня pH и экстремальной температуры воды. Многие животные, попадая в воду, погибают, а их останки покрываются солями, превращаясь в каменные скульптуры. Однако, несмотря на опасность, озеро привлекает малых фламинго, которые находят в его «огненных» водах защиту от хищников.

Кавах Иджен (Индонезия)

Сернистое озеро на острове Ява образовалось в кратере потухшего вулкана, а его берега содержат крупные месторождения серы. Время от времени на поверхность озера выделяется и воспламеняется газ метан, что создает явление «синего огня». А само озеро по сути является гигантской ванной соляной кислоты и считается самым кислотным в мире. При посещении озера необходимо надевать маску, чтобы защититься от кислотных паров.

Пич-Лейк (Тринидад и Тобаго)

Озеро Пич-Лейк в Тринидаде известно своим содержанием чистого жидкого асфальта. В некоторых местах поверхность озера настолько плотная, что по ней можно ходить. Однако, водоем коварен и меняется от твердого и устойчивого до весьма тонкого, а местами переходит в болота и зыбучие пески.

Лост-Лейк (США)

Лост-Лейк в Орегоне представляет собой исчезающее озеро, которое пропадает каждое лето и появляется осенью. Ученые предполагают, что причина этого явления заключается в лавовых трубках под озером. Зимой эти трубки наполняются водой, а летом пересыхают, затягивая в себя все озеро. Осенью, с приходом дождей, трубки заполняются водой и озеро снова появляется на поверхности.

Йеллоустоун (США)

Озеро Йеллоустоун в США, хотя и считается красивым местом для туризма и отдыха, скрывает опасность на самом дне. В северной части водоема образовался огромный подводный «купол», который постепенно разрастается. Причина - в большом количестве расплавленной магмы под озером. Она нагревает грунтовые воды, создавая пар и нагнетая давление, что приводит к постепенному поднятию дна озера. В какой-то момент «купол» может взорваться, вызвав настоящее извержение, которое нанесет вред окружающим районам и покроет пеплом весь Средний Запад США.