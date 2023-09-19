Самые известные подземные города

Древние подземные города можно найти по всему миру, а самый старый из них расположен в Каппадокии. Больше всего подземных городов расположено на территории нынешней Японии и Канады.

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О том, где расположены самые удивительные из них, читайте в материале «Рамблера».

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Криково, Молдова

Город расположен в шахтах, оставшихся от известковых разработок и был построен в 1902 году. После прекращения исследований на месте города стали выращивать виноград, а штольни (выступы горных пород на поверхность) использовали для хранения вина.

Общая площадь подземных сооружений внушительна: она составляет 240 километров, а протяженность улиц достигает 80 километров. В Криково есть настоящие магистрали, по которым можно перемещаться не только пешком, но ещё и на велосипеде или автомобиле. Здесь действуют те же правила дорожного движения, что и на поверхности.

Кубер-Педи, Австралия

Кубер-Педи в 1901 году основали шахтеры, добывающие опалы в южно-австралийских пещерах. Условия для жизни были сложными: плохой влажный климат и множество диких животных, которые нападали на людей. Поэтому люди создали подземные города и переселились в них.

Они не строили новые сооружения, а просто воспользовались созданными ранее шахтами. Интересно, что в этом подземном городе есть не только жилые дома, но ещё и церкви, торговые заведения и кафе.

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Во многих зданиях нет кондиционеров, потому что естественное охлаждение создает почва, так как не прогревается на такой глубине. Люди в нем живут и сейчас, а поднимаются наверх только чтобы погулять или поиграть в футбол на свежем воздухе.

Берлингтон, Великобритания

Берлингтонский комплекс был построен в 50-х годах для королевского правительства и самых важных чиновников на случай, если возникнет опасность ядерной войны. Сейчас в подземном городе с площадью более ста квадратных километров расположены госпитали, железнодорожная станция, студия BBC, штаб вооруженных сил.